РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T10:55+0300
https://ria.ru/20191209/1562145672.html
Депутат Госдумы призвал ввести возрастную маркировку компьютерных игр
https://cdn23.img.ria.ru/images/152177/39/1521773923_0:0:2800:1576_1036x0_80_0_0_bd9aa372b8b4ed5f2a426820b776229e.jpg
РИА Новости

Депутат Госдумы призвал ввести возрастную маркировку компьютерных игр

10:55 09.12.2019
75
© Depositphotos / mikdamКомпьютерная игра
Компьютерная игра
© Depositphotos / mikdam
Компьютерная игра. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил о необходимости законодательного регулирования в части возрастной маркировки компьютерных игр, а также их содержания, рекламы и распространения.
"Необходимо закрепление законом требований к содержанию, маркировке, рекламе и распространению видеоигр, компьютерных игр, включая игры "онлайн" в сети интернет, игр на игровых консолях и игр для мобильных телефонов и смартфонов, предназначенных для детей или доступных для них. Мы должны понимать, что агрессия в человеке не возникает из ниоткуда, она формируется с детства, на ее развитие влияют в том числе и "жестокие" компьютерные игры. Поэтому мы должны начать с нравственного воспитания детей, а не внедрения некоммерческих организаций в семьи", - заявил Гаврилов в ходе "круглого стола" на тему "Законодательные аспекты защиты духовно-нравственных ценностей как ключевого фактора развития гражданского общества".
Здание Государственной Думы в Москве
3 декабря, 17:39Культура
Госдума не рассмотрела проект о маркировке произведений искусства
По словам парламентария, "проблемы нравственности общества имеют глубокие корни, и, например, вмешательство некоммерческих организаций в институт гражданского общества - семью - ничего не решит".
"Внутрисемейная политика требует переосмысления. Существует потребность в принятии серьезных законов по тематике защиты нравственности детей и их нравственного воспитания. Так, требуется законодательное решение в сфере государственного контроля и корректирующего влияния в области профилактики экстремистских и иных социально негативных объединений несовершеннолетних", - добавил он.
Кроме того, по мнению парламентария, государство "должно соприкасаться с таким институтом как семья только с целью оказания поддержки и защите семьи".
410003
Обсудить 3
Госдума РФСергей ГавриловРоссияОбщество
Рекомендуем
Павел Пожигайло
Член Общественной палаты предложил учредить два новых поста
Школьные рюкзаки
Депутат предложил ввести в школах уроки по антикоррупционной политике
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Омбудсмен прокомментировала предложение о процессуальном иммунитете
Жилой дом в Омской области в городе Тара
В Прииртышье выделят средства на реновацию культурного центра
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова: крымчане могут не знать об их уголовных делах на Украине
Кирилл Дмитриев
РФПИ может выйти из проекта по ликвидации цифрового неравенства
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Большинство молодежи в России не знают историю, считает вице-спикер ГД
Украшение новогодней елки
Жителей Самары по ошибке поздравили с 2015 годом
Урна с окурками сигарет
Эксперт прокомментировал рейтинг регионов по вредным привычкам
Международная космическая станция
Российский экипаж МКС займется поиском нефти
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова: СМИ нужны новые механизмы международной защиты
Председатель Совета Министров СССР Иосиф Виссарионович Сталин
"Коммунисты России" призвали ввести в школах предмет о жизни Сталина
Здание Государственной Думы в Москве
Комитет ГД не поддержал проект о минимальном пороге ряда соцрасходов
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
В России планируют ввести новые меры для борьбы с коррупцией
Эйфелева башня в Париже
Торговые отношения с Францией "просели" в 2019 году, заявил торгпред
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
Лента новостейМолния