Депутат Госдумы призвал ввести возрастную маркировку компьютерных игр

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил о необходимости законодательного регулирования в части возрастной маркировки компьютерных игр, а также их содержания, рекламы и распространения.
"Необходимо закрепление законом требований к содержанию, маркировке, рекламе и распространению видеоигр, компьютерных игр, включая игры "онлайн" в сети интернет, игр на игровых консолях и игр для мобильных телефонов и смартфонов, предназначенных для детей или доступных для них. Мы должны понимать, что агрессия в человеке не возникает из ниоткуда, она формируется с детства, на ее развитие влияют в том числе и "жестокие" компьютерные игры. Поэтому мы должны начать с нравственного воспитания детей, а не внедрения некоммерческих организаций в семьи", - заявил Гаврилов в ходе "круглого стола" на тему "Законодательные аспекты защиты духовно-нравственных ценностей как ключевого фактора развития гражданского общества".
По словам парламентария, "проблемы нравственности общества имеют глубокие корни, и, например, вмешательство некоммерческих организаций в институт гражданского общества - семью - ничего не решит".
"Внутрисемейная политика требует переосмысления. Существует потребность в принятии серьезных законов по тематике защиты нравственности детей и их нравственного воспитания. Так, требуется законодательное решение в сфере государственного контроля и корректирующего влияния в области профилактики экстремистских и иных социально негативных объединений несовершеннолетних", - добавил он.
Кроме того, по мнению парламентария, государство "должно соприкасаться с таким институтом как семья только с целью оказания поддержки и защите семьи".