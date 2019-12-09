Депутат Госдумы призвал ввести возрастную маркировку компьютерных игр

"Необходимо закрепление законом требований к содержанию, маркировке, рекламе и распространению видеоигр, компьютерных игр, включая игры "онлайн" в сети интернет, игр на игровых консолях и игр для мобильных телефонов и смартфонов, предназначенных для детей или доступных для них. Мы должны понимать, что агрессия в человеке не возникает из ниоткуда, она формируется с детства, на ее развитие влияют в том числе и "жестокие" компьютерные игры. Поэтому мы должны начать с нравственного воспитания детей, а не внедрения некоммерческих организаций в семьи", - заявил Гаврилов в ходе "круглого стола" на тему "Законодательные аспекты защиты духовно-нравственных ценностей как ключевого фактора развития гражданского общества".