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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2019-12-09T12:00+0300
https://ria.ru/20191209/1562145517.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": вы жертва харассмента или показалось?
https://cdn21.img.ria.ru/images/156214/54/1562145442_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_935f0901553d7bb6714f78b23fb7a56d.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": вы жертва харассмента или показалось?

12:00 09.12.2019
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Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": вы жертва харассмента или показалось?
12:00
О домогательствах не принято рассказывать. А некоторые предпочитают их не замечать. Третьи нервно реагируют на поданное пальто. Границы пока не очерчены. Жертвы харассмента боятся осуждения, потери работы, отчисления из университета. Или считают это нормой и условием успеха. Где заканчивается флирт и начинаются домогательства? Кто виноват?
Пожалуйста, пройдите наш опрос о подкастах, если вы его еще не прошли.
Харассмент возникает, когда жертва оказывается в подчинении или стоит ниже агрессора по иерархической лестнице. Иногда те, кто нарушают чужие границы, сами до конца не осознают, что их поступки – психологическое или физическое насилие над другими.
Что такое харассмент? Можно ли доказать и наказать за домогательства? Кто виноват и может ли женщина "сама провоцировать"? Почему в нашем сознании настойчивые ухаживания считаются признаком настоящего мужчины, и откуда появилось заблуждение, что женское "нет" – на самом деле "да"? Как самому не стать агрессором?
Вместе с психологом Анеттой Орловой, клиническим психологом Мариной Эрлих, которая 20 лет занимается реабилитацией пострадавших от насилия, разбираемся, что стоит за стереотипами о харассменте, и что делать, если вы оказались жертвой домогательств на работе или в вузе.
1:30 почему в последние годы очень много говорят о харассменте
2:20 о теории виктимблейминга, когда жертва "сама виновата", и почему это неправда
4:00 об истории термина "харассмент"
5:00 флирт на работе и харассмент – в чём разница?
6:10 может ли женщина провоцировать и кто обычно становится жертвой
9:25 кто виноват?
10:20 что такое токсичная маскулинность
12:10 "а что такого? Могла и отказаться": об эмоциональном насилии над личностью
13:05 о страхе быть обвинённой и непонятой
18:10 как быть, когда единственный выход – получить работу через постель
24:00 что такое газлайтинг
25:00 может ли мужчина стать жертвой
37:40 признаки харассмента: как понять, что ты сам агрессор
29:30 почему в обществе одобряется навязчивое ухаживание
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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