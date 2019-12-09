Подкаст "Страхи/Ошибки": вы жертва харассмента или показалось?

О домогательствах не принято рассказывать. А некоторые предпочитают их не замечать. Третьи нервно реагируют на поданное пальто. Границы пока не очерчены. Жертвы харассмента боятся осуждения, потери работы, отчисления из университета. Или считают это нормой и условием успеха. Где заканчивается флирт и начинаются домогательства? Кто виноват?

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Харассмент возникает, когда жертва оказывается в подчинении или стоит ниже агрессора по иерархической лестнице. Иногда те, кто нарушают чужие границы, сами до конца не осознают, что их поступки – психологическое или физическое насилие над другими.

Что такое харассмент? Можно ли доказать и наказать за домогательства? Кто виноват и может ли женщина "сама провоцировать"? Почему в нашем сознании настойчивые ухаживания считаются признаком настоящего мужчины, и откуда появилось заблуждение, что женское "нет" – на самом деле "да"? Как самому не стать агрессором?

Вместе с психологом Анеттой Орловой, клиническим психологом Мариной Эрлих, которая 20 лет занимается реабилитацией пострадавших от насилия, разбираемся, что стоит за стереотипами о харассменте, и что делать, если вы оказались жертвой домогательств на работе или в вузе.

1:30 почему в последние годы очень много говорят о харассменте

2:20 о теории виктимблейминга, когда жертва "сама виновата", и почему это неправда

4:00 об истории термина "харассмент"

5:00 флирт на работе и харассмент – в чём разница?

6:10 может ли женщина провоцировать и кто обычно становится жертвой

9:25 кто виноват?

10:20 что такое токсичная маскулинность

12:10 "а что такого? Могла и отказаться": об эмоциональном насилии над личностью

13:05 о страхе быть обвинённой и непонятой

18:10 как быть, когда единственный выход – получить работу через постель

24:00 что такое газлайтинг

25:00 может ли мужчина стать жертвой

37:40 признаки харассмента: как понять, что ты сам агрессор

29:30 почему в обществе одобряется навязчивое ухаживание

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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