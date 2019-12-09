Омбудсмен прокомментировала предложение о процессуальном иммунитете

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. При наделении журналистов процессуальным иммунитетом необходимо учитывать конкретную группу лиц или обстоятельства, при которых возникает соответствующая необходимость, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
"Следственные органы совершенно справедливо и очень аккуратно подходят к вопросам о предоставлении иммунитетов. Но, мне кажется, что можно было бы дифференцированно подойти к этой проблеме: выделить группу лиц или явление, при котором возникает эта необходимость", - сказала Москалькова.
Если преследование связано с журналистской деятельностью непосредственно или с высказыванием журналиста, то возбуждение уголовного дела в отношении этого лица, по мнению Москальковой, должно осуществляться вышестоящим руководством, а не обычным следователем, как это требует Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.