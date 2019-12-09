Омбудсмен прокомментировала предложение о процессуальном иммунитете

"Следственные органы совершенно справедливо и очень аккуратно подходят к вопросам о предоставлении иммунитетов. Но, мне кажется, что можно было бы дифференцированно подойти к этой проблеме: выделить группу лиц или явление, при котором возникает эта необходимость", - сказала Москалькова.