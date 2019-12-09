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Религия и мировоззрение
2019-12-09T11:42+0300
https://ria.ru/20191209/1562145006.html
Израильские саперы разминировали место крещения Христа
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/37/1562143746_0:256:2731:1792_1036x0_80_0_0_3c80c2d32888e0ce4c737ccb723f117a.jpg
РИА Новости

Израильские саперы разминировали место крещения Христа

10:42 09.12.2019 (обновлено: 11:42 09.12.2019)
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© РИА Новости / Алия СудаковаЗаброшенная церковь, разминированная израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Заброшенная церковь, разминированная израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек- РИА Новости. Узкий коридор между рядами колючей проволоки. Таблички: "Осторожно, мины". Брошенные здания монастырей с заваленными воротами, пустыми окнами, покосившимися крестами. Так без малого полвека выглядел спуск из Иудейской пустыни к илистому берегу реки Иордан - месту, где по евангельскому преданию Иоанн Предтеча крестил Иисуса иорданской водой. После 1967 года здесь проходит граница с Иорданией.

Осторожно, мины

Лишь несколько раз в году паломникам разрешалось войти в закрытую военную зону. До сегодняшнего дня отклоняться от паломничьей тропы было опасно - вся земля вокруг была одним сплошным минным полем. В течение последних 10 лет Израиль пытался найти возможность очистить эту территорию от мин. Только два года назад появились технические возможности. Этот проект по разминированию нескольких тысяч противотанковых и противопехотных мин осуществляли израильские саперы.
"Два года длился проект. Около двух тысяч мин. Это самая большая сложность, включая то, что это туристический район, здесь постоянно находятся люди. Даже взрывать мины, искать мины приходится при том, что здесь постоянно находятся туристы. В этом большая сложность. Естественно, то, что здесь граница с Иорданией, создаёт дополнительную сложность. И все, что здесь происходит, естественно, обговаривается с иорданской стороной заранее", - рассказал начальник инженерной службы Центрального военного округа Израиля полковник Максим Нудельман в интервью РИА Новости.
© РИА Новости / Алия СудаковаРазминирование заброшенных церквей израильской армией на Западном берегу реки Иордан
Разминирование заброшенных церквей израильской армией на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
Разминирование заброшенных церквей израильской армией на Западном берегу реки Иордан
Берег священной реки со стороны Иордании уже несколько лет доступен для паломников. Там создан музей-заповедник, действуют монастыри, открыто подворье Русской Православной Церкви. Корреспондент РИА Новости стал одним из первых гражданских лиц, сумевших за пять десятилетий подойти к монастырям на западном берегу Иордана.
"О самих монастырях было очень мало написано. Но было известно, что они тоже были заминированы, и в них ловушки. И пришлось чистить руками каждую комнату, каждый забор. Перекопать, просеять. Это было самым большим препятствием", - отметил Нудельман.
© РИА Новости / Алия СудаковаЗаброшенная церковь, разминированная израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Заброшенная церковь, разминированная израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
Заброшенная церковь, разминированная израильской армией, на Западном берегу реки Иордан

"И застыли маятники времени"

На только что разминированной территории находятся шесть монастырей: францисканский, Сирийский православный, коптский, русский, эфиопский и румынский. В брошенной изящной румынской церкви Богоявления с частично сохранившимися фресками мы нашли пожелтевший лист газеты от 3 октября 1967 года. Расположенная рядом маленькая сторожка принадлежит уже Русской Православной Церкви за рубежом. Участок приобрели, но построить ничего не успели. В 1974 году вся эта местность превратилась в закрытую военную зону.
"После шестидневной войны (1967 года - ред.) армия заняла эти места, образовалась новая граница, и в начале 70-х годов здесь пряталось много террористов, прямо в монастырях. Здесь шли боевые действия... В 74-м году решили все здесь заминировать. В 74-м году здесь просто остановилось время. Когда мы впервые вошли в монастыри, там были вилки, ложки, тарелки на столах, посуда в раковине, кастрюли стояли на плите. То есть люди как будто в один прекрасный день ушли отсюда, и все здесь осталось так на полвека", - объясняет Максим Нудельман.
В кельях просторного эфиопского монастыря мы увидели брошенную обувь, покрытый толстым слоем пыли головной убор священника, пустые бутылки из-под виноградного сока и анисовой водки, открытые почти полстолетия назад. На стене сохранилась карта мира, где одну шестую часть суши занимает Советский Союз, а африканский континент состоит из европейских колоний. Год выпуска карты - 1969-й. Пройдёт еще немного времени, и в этих стенах на разных языках вновь зазвучат молитвы.
© РИА Новости / Алия СудаковаЗаброшенная церковь, разминированная израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Заброшенная церковь, разминированная израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
Заброшенная церковь, разминированная израильской армией, на Западном берегу реки Иордан

После взрыва

"Наши военные инженерные работы полностью, я думаю, закончатся в течение двух месяцев. Потом будут проводиться работы, связанные с туризмом, будут прокладываться дороги и так далее. Полгода примерно займёт установка военной техники - например, забора, чтобы никто не переходил израильско-иорданскую границу, камер наблюдения, сенсоров, чтобы можно было как можно лучше охранять туристов, и чтобы было как можно меньше солдат на самой местности. Чтобы туристы не чувствовали себя так, словно они приехали на военную базу", - рассказывает полковник Нудельман.
Саперы уверены, что им удалось найти и обезвредить все мины. Военные пользовались картами минных полей 1974 года, однако глинистая почва, осадки и сели внесли свои коррективы. Тяжелые противотанковые мины сдвигались в сторону, некоторые взрывались. Иногда их жертвами становились отбившиеся от стад верблюды местных бедуинов. Однако по словам военных инженеров, специальные сенсоры позволили им найти каждый смертоносный кусок металла. Подозрительные места приходилось проверять по три-четыре раза.
© РИА Новости / Алия СудаковаТерритории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
В конце необычной экскурсии, где нам приходилось проходить через пронумерованные делянки уже бывших минных полей, мы стали свидетелями уничтожения последней партии зарядов, пролежавших в земле несколько десятилетий. Военные инженеры соединили 460 противотанковых мин последовательно, чтобы боеприпасы взрывались один за другим. Это было сделано специально, чтобы последний взрыв не был слишком мощным. После четырехминутной канонады наступила тишина. Только медленно оседала поднятая высоко в воздух стена из песка и пыли на месте, где две тысячи лет назад согласно евангельскому преданию к берегу Иордана спустился Иисус.
© РИА Новости / Алия СудаковаНа территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
На территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
1 из 5
На территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
© РИА Новости / Алия СудаковаГазета в заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Газета в заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
2 из 5
Газета в заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
© РИА Новости / Алия СудаковаНа территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
На территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
3 из 5
На территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
© РИА Новости / Алия СудаковаГазета в заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Газета в заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
4 из 5
Газета в заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
© РИА Новости / Алия СудаковаТерритории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
5 из 5
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
1 из 5
На территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
2 из 5
Газета в заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
3 из 5
На территории заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
4 из 5
Газета в заброшенной церкви, разминированной израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
5 из 5
Территории, разминированные израильской армией, на Западном берегу реки Иордан
© РИА Новости / Алия Судакова
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияИисус ХристосИорданИзраильВ мире
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