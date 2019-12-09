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В ДНР мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы за шпионаж
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РИА Новости

В ДНР мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы за шпионаж

10:31 09.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Суд в самопровозглашенной Донецкой народной республике приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.
"Установлено, что гражданин с июня по октябрь 2017 года, периодически приезжая на территорию ДНР, действуя умышленно, по заданию иностранной разведки, собирал сведения, осуществляя фотофиксацию объектов, представляющих интерес для СБУ. Собранные материалы обвиняемый передавал сотрудниками СБУ", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Кроме того, по данным ведомства, подозреваемый выполнял и другие задания Службы безопасности Украины, "направленные на содействие совершению преступлений террористической направленности на территории ДНР".
"Уголовное дело рассмотрено Апелляционной палатой Верховного суда ДНР. Подсудимый осужден к 14 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - отметили в прокуратуре.
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