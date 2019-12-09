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Москалькова: крымчане могут не знать об их уголовных делах на Украине
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РИА Новости

Москалькова: крымчане могут не знать об их уголовных делах на Украине

10:18 09.12.2019 (обновлено: 11:09 09.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В отношении граждан России, которые проживают на территории Крыма, могут быть возбуждены уголовные дела на Украине, о которых людям неизвестно, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, добавив, что так они могут быть подвергнуты уголовному преследованию при посещении украинской стороны.
В середине октября Москалькова сообщала, что пристально следит за судьбой 36 удерживаемых на Украине россиян.
"Большое беспокойство вызывает то, что в отношении граждан РФ, проживающих на территории Крыма, имеются возбужденные уголовные дела на Украине. И не все люди знают об этом, а значит, есть опасность, что они могут быть подвергнуты уголовному преследованию, когда они приедут на Украину к своим родственникам или по каким-то другим вопросам", - сказала Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула, что цифры задержанных россиян на Украине и украинцев в России постоянно меняются: кто-то освобождается из-под стражи, в отношении кого-то решается вопрос о прекращении уголовного дела или наоборот.
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7 декабря, 04:06
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Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Читайте полный текст интервью >>
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Татьяна МоскальковаКрымУкраинаВ мире
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