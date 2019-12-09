Москалькова: крымчане могут не знать об их уголовных делах на Украине

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В отношении граждан России, которые проживают на территории В отношении граждан России, которые проживают на территории Крыма , могут быть возбуждены уголовные дела на Украине , о которых людям неизвестно, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова , добавив, что так они могут быть подвергнуты уголовному преследованию при посещении украинской стороны.

В середине октября Москалькова сообщала, что пристально следит за судьбой 36 удерживаемых на Украине россиян.

"Большое беспокойство вызывает то, что в отношении граждан РФ, проживающих на территории Крыма, имеются возбужденные уголовные дела на Украине. И не все люди знают об этом, а значит, есть опасность, что они могут быть подвергнуты уголовному преследованию, когда они приедут на Украину к своим родственникам или по каким-то другим вопросам", - сказала Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что цифры задержанных россиян на Украине и украинцев в России постоянно меняются: кто-то освобождается из-под стражи, в отношении кого-то решается вопрос о прекращении уголовного дела или наоборот.