VI Общероссийский форум"Частные операторы коммунальной инфраструктуры"

Участники:
- представители федеральных и региональных органов власти, финансирующих организаций, институтов развития и частных коммунальных операторов, эксперты.
Ключевой темой форума станет привлечение инвестиций в ЖКХ, экологию и благоустройство. В числе вопросов для обсуждения – проведение реформы в сфере обращения с отходами, переход от "умных городов" к "цифровым регионам", применение типовых решений для запуска проектов, роль институтов развития в создании городской инфраструктуры, тарифное регулирование и возвратность инвестиций в ЖКХ, лучшие практики в благоустройстве.
В рамках форума состоится открытое совещание публично-правовой компании "Российский экологический оператор". На повестке – первые годовые результаты реализации реформы, создание федеральной территориальной схемы обращения с отходами и региональный опыт, финансирование отрасли и возможности применения модели СПИК 2.0 в проектах. Отдельные сессии будут посвящены судебной практике в коммунальной сфере, финансированию концессионных проектов в тепло- и водоснабжении. Это одно из цикла мероприятий Инфраструктурного конгресса "Росинфра", организаторами которого выступают Национальный центр ГЧП и фонд "Росконгресс".
Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны на сайте
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- представители федеральных и региональных органов власти, финансирующих организаций, институтов развития и частных коммунальных операторов, эксперты.
Ключевой темой форума станет привлечение инвестиций в ЖКХ, экологию и благоустройство. В числе вопросов для обсуждения – проведение реформы в сфере обращения с отходами, переход от "умных городов" к "цифровым регионам", применение типовых решений для запуска проектов, роль институтов развития в создании городской инфраструктуры, тарифное регулирование и возвратность инвестиций в ЖКХ, лучшие практики в благоустройстве.
В рамках форума состоится открытое совещание публично-правовой компании "Российский экологический оператор". На повестке – первые годовые результаты реализации реформы, создание федеральной территориальной схемы обращения с отходами и региональный опыт, финансирование отрасли и возможности применения модели СПИК 2.0 в проектах. Отдельные сессии будут посвящены судебной практике в коммунальной сфере, финансированию концессионных проектов в тепло- и водоснабжении. Это одно из цикла мероприятий Инфраструктурного конгресса "Росинфра", организаторами которого выступают Национальный центр ГЧП и фонд "Росконгресс".
Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны на сайте
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/