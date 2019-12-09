Москалькова продолжает следить за судьбой Виктора Бута

"Конечно (следим - ред.), она (Алла Бут - жена Виктора Бута) была у меня на личном приеме, и мы держим связь со стороной защиты. Я очень надеюсь, что он вернется на родину. Это очень длительный, тяжелый, тонкий процесс переговоров, обращений к международным органам", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".

Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.