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Москалькова продолжает следить за судьбой Виктора Бута
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РИА Новости

Москалькова продолжает следить за судьбой Виктора Бута

10:02 09.12.2019 (обновлено: 11:08 09.12.2019)
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© AP Photo / Apichart WeerawongАрест Виктора Бута в Таиланде. 2010 год
Арест Виктора Бута в Таиланде. 2010 год
© AP Photo / Apichart Weerawong
Арест Виктора Бута в Таиланде. 2010 год . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова следит за положением россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в США, и находится на связи с его адвокатом и женой.
"Конечно (следим - ред.), она (Алла Бут - жена Виктора Бута) была у меня на личном приеме, и мы держим связь со стороной защиты. Я очень надеюсь, что он вернется на родину. Это очень длительный, тяжелый, тонкий процесс переговоров, обращений к международным органам", - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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Флаг Соединенных Штатов Америки
5 декабря, 11:41
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Алла БутТатьяна МоскальковаВиктор БутМоскваСШАТаиландВ мире
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