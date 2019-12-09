РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T11:08+0300
https://ria.ru/20191209/1562142069.html
Ярошенко может помочь только институт помилования, заявила Москалькова
https://cdn24.img.ria.ru/images/147628/80/1476288011_49:158:1333:880_1036x0_80_0_0_4cbe70168191dcf244090a0c0efd88ff.jpg
РИА Новости

Ярошенко может помочь только институт помилования, заявила Москалькова

09:46 09.12.2019 (обновлено: 11:08 09.12.2019)
199
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАкция в защиту Константина Ярошенко
Акция в защиту Константина Ярошенко
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Акция в защиту Константина Ярошенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Только институт помилования сможет помочь россиянину Константину Ярошенко, который уже восемь лет отбывает наказание в американской тюрьме, вернуться домой после последнего отказа США в его передаче России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце октября супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.
Российский летчик Константин Ярошенко
29 ноября, 02:36
Посол России в США попросил правозащитников помочь Ярошенко
"По американскому закону, после последнего отказа в передаче его российской стороне для дальнейшего отбывания наказания в России должно пройти два года, поэтому в этих условиях мог бы сработать только институт помилования. Но нужно продолжать делать все возможное, чтобы человек мог вернуться к семье. Очень хочется надеяться на то, что эта ситуация будет разрешена", - сказала Москалькова.
Омбудсмен добавила, что она неоднократно обращалась к американской стороне с просьбой оказания помощи Ярошенко, часть из обращений рассматривались США положительно, такие как встреча с семьей и оказание медпомощи. Однако, по её словам, в ситуации, когда американская сторона отказывает, то, как правило, "мотивация настолько общая, что понять конкретную причину отказа очень сложно".
Читайте полный текст интервью >>
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина
22 ноября, 14:01
Семья Бутиной хочет найти средства для помощи осужденному в США Ярошенко
000005
Обсудить 1
Татьяна МоскальковаКонстантин ЯрошенкоРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Греция отказалась выдать Винника Франции и США
Президент Украины Владимир Зеленский
Киев на саммите может пойти на невыгодные шаги, считает эксперт из США
Президент РФ Владимир Путин перед совещанием по вопросам экономики. 22 ноября 2019
Встреча Путина и Зеленского пройдет после "нормандского" саммита
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об обращениях от граждан в аппарат омбудсмена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала главную причину нарушения прав человека
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова: крымчане могут не знать об их уголовных делах на Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова следит за состоянием осужденной в России израильтянки
Собака
На Урале прокуратура проверит информацию о нападении собак на ребенка
Эйфелева башня в Париже
Торговые отношения с Францией "просели" в 2019 году, заявил торгпред
Сотрудники службы медицины катастроф транспортируют пострадавшего в ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
В Чите выписали из больницы одного пассажира упавшего с моста автобуса
Украинские военные
ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Бывший президент Украины Петр Порошенко и участники акции под лозунгом Красные линии для Зе в Киеве, Украина. 8 декабря 2019
На акции в Киеве задержали мужчину, который бросил яйца в Порошенко
Флаги ЕС
В ЕС назвали условие для изменений в отношениях с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
Лента новостейМолния