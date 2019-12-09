Ярошенко может помочь только институт помилования, заявила Москалькова

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Только институт помилования сможет помочь россиянину Только институт помилования сможет помочь россиянину Константину Ярошенко , который уже восемь лет отбывает наказание в американской тюрьме, вернуться домой после последнего отказа США в его передаче России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце октября супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.

"По американскому закону, после последнего отказа в передаче его российской стороне для дальнейшего отбывания наказания в России должно пройти два года, поэтому в этих условиях мог бы сработать только институт помилования. Но нужно продолжать делать все возможное, чтобы человек мог вернуться к семье. Очень хочется надеяться на то, что эта ситуация будет разрешена", - сказала Москалькова.