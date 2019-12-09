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На Урале прокуратура проверит информацию о нападении собак на ребенка
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РИА Новости

На Урале прокуратура проверит информацию о нападении собак на ребенка

09:43 09.12.2019
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© Flickr / VorstiusСобака
Собака
© Flickr / Vorstius
Собака. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Прокуратура в городе Березовский Свердловской области проверит информацию о нападении бродячих собак на 11-летнего ребенка, сообщает надзорное ведомство региона.
"Прокуратура города Березовского организовала проверку по сообщению СМИ о нападении бродячих собак на 11-летнего ребенка на улице Первомайский поселок в городе Березовский. По сообщению СМИ, накануне, 8 декабря 2019 года, около 15.00 (13.00 мск) 11-летний мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки. При этом одна из собак укусила ребенка за ногу, другие растерзали пакет, где были только принадлежности для занятий", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ребенок был обследован в травмпункте, на ноге ребенка зафиксированы следы укусов. Со слов мамы, ребенок был сильно напуган.
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Кроме того, в сообщении СМИ указывается, что бродячие собаки стаями бегают по указанному району. При этом жители обращались в ООО "ЖКХ-Холдинг", которые перенаправляли заявки в подрядную организацию. Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, в том числе, являются ли данные собаки безнадзорными.
Если подтвердится, что животные являются безнадзорными, то прокуратура проверит соблюдение требований закона в части организации своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных на территории города. Будет проверено, заключен ли в текущем году муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных, отмечает прокуратура.
Кроме того, прокуратура запросила в больнице документы для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.
Если у животных будет установлен хозяин, прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании в пользу ребенка с хозяина собак суммы причиненного морального вреда. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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