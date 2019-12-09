На Урале прокуратура проверит информацию о нападении собак на ребенка

"Прокуратура города Березовского организовала проверку по сообщению СМИ о нападении бродячих собак на 11-летнего ребенка на улице Первомайский поселок в городе Березовский. По сообщению СМИ, накануне, 8 декабря 2019 года, около 15.00 (13.00 мск) 11-летний мальчик шел на занятия к репетитору по улице, где на него напали четыре собаки. При этом одна из собак укусила ребенка за ногу, другие растерзали пакет, где были только принадлежности для занятий", - говорится в сообщении.