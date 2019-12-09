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Встреча Путина и Зеленского пройдет после "нормандского" саммита
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РИА Новости

Встреча Путина и Зеленского пройдет после "нормандского" саммита

09:38 09.12.2019 (обновлено: 11:35 09.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед совещанием по вопросам экономики. 22 ноября 2019
Президент РФ Владимир Путин перед совещанием по вопросам экономики. 22 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщаются в Елисейском дворце после "нормандского саммита", передает корреспондент РИА Новости.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков пояснил, что ограничений по времени нет.

"Прежде всего, (в повестке. — Прим. ред.) реализация минских договоренностей", — рассказал он.

Будет ли обсуждаться газовый вопрос, не уточняется, однако известно, что с российской стороны будут присутствовать глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак. Также Россию представляют пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков и глава МИД Сергей Лавров.
Флаги стран — участниц встречи в нормандском формате
08:55
"Ъ" сообщил о жесткой позиции России перед "нормандским" саммитом
Встреча "четверки" должна начаться около 18:00 по московскому времени, после чего запланирована пресс-конференция участников. Ожидается, что переговоры продлятся два часа 45 минут.
До начала мероприятия планируется ряд двусторонних встреч. В частности, Путин пообщается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а потом с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
"Нормандский формат" — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
08:00
Зеленский решил сохранить интригу вплоть до "нормандского" саммита
В феврале 2015-го "нормандская четверка" подписала Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон, однако боевые действия продолжаются.
После последнего саммита успела смениться половина состава, и именно новые участники — Макрон и его украинский коллега Зеленский — активнее всех агитировали за проведение встречи.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
03:35
История переговоров в "нормандском формате"
1073974933
Обсудить 46
Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир Путин"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"ФранцияГерманияРоссияПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Просто в G8 не берут потому что 20 миллионов нищих на 120 миллионов жителей, в БРИКС скоро Бразилия сибирский лес рубить будет. А с зеленским можно на равных общаться как с шутом.
9 декабря, 11:02
Вася Пусинов
7100022
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Зеленский решил сохранить интригу вплоть до "нормандского" саммита
Флаги стран — участниц встречи в нормандском формате
"Ъ" сообщил о жесткой позиции России перед "нормандским" саммитом
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