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СК проводит проверку после гибели жительницы Удмуртии и ее сына
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РИА Новости

СК проводит проверку после гибели жительницы Удмуртии и ее сына

09:30 09.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
УФА, 9 дек - РИА Новости. Следственные органы начали проверку по факту трагедии в удмуртском городе Можга, где в квартире были найдены тела женщины и ее 13-летнего сына, страдавшего тяжелой формой ДЦП, сообщили РИА Новости в администрации города Можга.
Ранее власти региона сообщили, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире умерла его мать. После трагедии глава республики Александр Бречалов поручил председателю правительства региона и детскому омбудсмену разобраться в обстоятельствах произошедшего. СМИ сообщали, что ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и погиб от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но этого никто из соседей не заметил, так как квартира расположена на первом этаже и вода лилась в подвал.
"Информацию о трагедии подтверждаем, сейчас на месте происшествия работают следователи СКР по Удмуртии, проводится проверка. На месте, кроме этого, работают и специалисты администрации", - сказали в городской мэрии Можги.
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Александр БречаловСледственный комитет РФУфаУдмуртияМожгаПроисшествия
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