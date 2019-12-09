"Холодное сердце 2" лидирует в российском прокате вторую неделю подряд

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. По предварительным данным, анимационный фильм "Холодное сердце 2" вторую неделю подряд становится лидером в российском кинопрокате, собрав за неделю 423,5 миллиона рублей, а общие сборы за две недели составили 1,47 миллиарда рублей, По предварительным данным, анимационный фильм "Холодное сердце 2" вторую неделю подряд становится лидером в российском кинопрокате, собрав за неделю 423,5 миллиона рублей, а общие сборы за две недели составили 1,47 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Во второй части главные герои Эльза, Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в новое путешествие, чтобы помочь Эльзе раскрыть тайну их королевства Эренделл и понять, почему она родилась наделенной силой волшебства.

На втором месте превью фантастического фильма Джейка Кэздана "Джуманджи. Новый уровень", сборы картины составили 160,2 миллиона рублей.

Мелодрама Пола Фига "Рождество на двоих" расположилась на третьей строчке, картина собрала в первый уик-энд 92,7 миллиона рублей.

© Sony Pictures Entertainment (2019) Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень" 1 из 4 Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень" © Sony Pictures Entertainment (2019) © UPI Россия Кадр из фильма "Рождество на двоих" 2 из 4 Кадр из фильма "Рождество на двоих" © UPI Россия © Централ Партнершип Кадр из фильма "Достать ножи" 3 из 4 Кадр из фильма "Достать ножи" © Централ Партнершип © Триикс медиа, 2019 Кадр из военной драмы "Ржев" 4 из 4 Кадр из военной драмы "Ржев" © Триикс медиа, 2019 1 из 4 Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень" © Sony Pictures Entertainment (2019) 2 из 4 Кадр из фильма "Рождество на двоих" © UPI Россия 3 из 4 Кадр из фильма "Достать ножи" © Централ Партнершип 4 из 4 Кадр из военной драмы "Ржев" © Триикс медиа, 2019

На четвертом месте детектив Райана Джонсона "Достать ножи" с Дэниэлом Крейгом в главной роли, фильм собрал за выходные 64 миллиона рублей (общие сборы за две недели - около 240 миллионов рублей).