РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-09T10:16+0300
https://ria.ru/20191209/1562141542.html
"Холодное сердце 2" лидирует в российском прокате вторую неделю подряд
https://cdn23.img.ria.ru/images/156148/96/1561489638_430:0:4072:2048_1036x0_80_0_0_6f2a9401bc33ad986ec9d1962031fc33.jpg
РИА Новости

"Холодное сердце 2" лидирует в российском прокате вторую неделю подряд

09:28 09.12.2019 (обновлено: 10:16 09.12.2019)
491
© WDSSPRКадр из фильма "Холодное сердце 2"
Кадр из фильма Холодное сердце 2
© WDSSPR
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. По предварительным данным, анимационный фильм "Холодное сердце 2" вторую неделю подряд становится лидером в российском кинопрокате, собрав за неделю 423,5 миллиона рублей, а общие сборы за две недели составили 1,47 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Во второй части главные герои Эльза, Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в новое путешествие, чтобы помочь Эльзе раскрыть тайну их королевства Эренделл и понять, почему она родилась наделенной силой волшебства.
На втором месте превью фантастического фильма Джейка Кэздана "Джуманджи. Новый уровень", сборы картины составили 160,2 миллиона рублей.
Мелодрама Пола Фига "Рождество на двоих" расположилась на третьей строчке, картина собрала в первый уик-энд 92,7 миллиона рублей.
© Sony Pictures Entertainment (2019)Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень"
Кадр из фильма Джуманджи: Новый уровень
1 из 4
Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень"
© Sony Pictures Entertainment (2019)
© UPI РоссияКадр из фильма "Рождество на двоих"
Кадр из фильма Рождество на двоих
2 из 4
Кадр из фильма "Рождество на двоих"
© UPI Россия
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Достать ножи"
Кадр из фильма Достать ножи
3 из 4
Кадр из фильма "Достать ножи"
© Централ Партнершип
© Триикс медиа, 2019Кадр из военной драмы "Ржев"
Кадр из военной драмы Ржев
4 из 4
Кадр из военной драмы "Ржев"
© Триикс медиа, 2019
1 из 4
Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень"
© Sony Pictures Entertainment (2019)
2 из 4
Кадр из фильма "Рождество на двоих"
© UPI Россия
3 из 4
Кадр из фильма "Достать ножи"
© Централ Партнершип
4 из 4
Кадр из военной драмы "Ржев"
© Триикс медиа, 2019
На четвертом месте детектив Райана Джонсона "Достать ножи" с Дэниэлом Крейгом в главной роли, фильм собрал за выходные 64 миллиона рублей (общие сборы за две недели - около 240 миллионов рублей).
Замыкает пятерку лидеров российская военная драма Игоря Копылова "Ржев", собравшая 40,5 миллиона рублей за первые выходные.
Кадр из фильма Рождество на двоих
6 декабря, 08:00Культура
Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели
300003
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили, что нулевого уровня коррупции нет нигде в мире
Пострадавшая при ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае во время транспортировки в реанимобиль
В Забайкалье наградят тех, кто помог пострадавшим в ДТП с автобусом
Сотрудники службы медицины катастроф транспортируют пострадавшего в ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
В Чите выписали из больницы одного пассажира упавшего с моста автобуса
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала главную причину нарушения прав человека
Спасательное судно Игорь Белоусов
Судно ТОФ "Игорь Белоусов" завершило визит во Вьетнам
Снег в Москве
Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной
Президент РФ Владимир Путин перед совещанием по вопросам экономики. 22 ноября 2019
Встреча Путина и Зеленского пройдет после "нормандского" саммита
Кошка породы мейн-кун на выставке Кэтсбург
Названы самые популярные в России породы кошек
Учитель в классе школы
ОП предложила включить в школьную программу тему благотворительности
Президент Украины Владимир Зеленский
Киев на саммите может пойти на невыгодные шаги, считает эксперт из США
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Греция отказалась выдать Винника Франции и США
Сверхлегкая целлюлозная пена с цеолитами для улавливания углекислого газа
Ученые создали сверхлегкий материал, очищающий выбросы от СО2
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
Врач скорой медицинской помощи
В Туве четыре человека отравились угарным газом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:27Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
Лента новостейМолния