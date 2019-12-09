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Технические вопросы с билетной системой МЦД решены, заявил Ликсутов
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РИА Новости

Технические вопросы с билетной системой МЦД решены, заявил Ликсутов

09:21 09.12.2019 (обновлено: 12:38 09.12.2019)
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗапуск обновленной билетной системы на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). 9 декабря 2019
Запуск обновленной билетной системы на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). 9 декабря 2019
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Запуск обновленной билетной системы на станциях Московских центральных диаметров (МЦД). 9 декабря 2019
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Технические вопросы, связанные с работой билетной системы МЦД решены, поезда следуют согласно графику, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил первые две недели работы МЦД бесплатными, чтобы тщательнее наладить билетную систему ЦППК после того, как в первые два дня отмечались сбои в работе турникетов. Кроме того, с 25 ноября на МЦД-2 во всех поездах число вагонов увеличено до 10-11.
С понедельника проезд по МЦД снова стал платным.
"На сегодняшний день все технические вопросы, связанные с работоспособностью билетной системы, они все решены. И пассажиры и Москвы, и Подмосковья теперь могут пользоваться всеми льготами, которые правительство и Москвы, и области предоставило", - сказал Ликсутов журналистам. Он отметил, что теперь единственная задача пассажиров - обязательно валидировать свой билет на входе и выходе с платформы МЦД.
"Это обязательное условие, после него все льготы становятся доступными ", - отметил Ликсутов.
По его словам, сейчас поезда следуют в графике.
Он подчеркнул, что работа над совершенствованием поездок по МЦД продолжится, чтобы они были еще более надежны, доступны и привлекательны для ежедневных поездок.
Пассажиры смогут оплачивать поездки на МЦД с помощью карты "Тройка", а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. Им будет доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.
Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
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Московское центральное кольцо (МЦК)Центральная пригородная пассажирская компанияМаксим ЛиксутовРЖДСергей СобянинВладимир ПутинМоскваМосковская областьРоссияОбщество
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