Технические вопросы с билетной системой МЦД решены, заявил Ликсутов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Технические вопросы, связанные с работой билетной системы МЦД решены, поезда следуют согласно графику, сообщил заместитель мэра Технические вопросы, связанные с работой билетной системы МЦД решены, поезда следуют согласно графику, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил первые две недели работы МЦД бесплатными, чтобы тщательнее наладить билетную систему ЦППК после того, как в первые два дня отмечались сбои в работе турникетов. Кроме того, с 25 ноября на МЦД-2 во всех поездах число вагонов увеличено до 10-11.

С понедельника проезд по МЦД снова стал платным.

"На сегодняшний день все технические вопросы, связанные с работоспособностью билетной системы, они все решены. И пассажиры и Москвы, и Подмосковья теперь могут пользоваться всеми льготами, которые правительство и Москвы, и области предоставило", - сказал Ликсутов журналистам. Он отметил, что теперь единственная задача пассажиров - обязательно валидировать свой билет на входе и выходе с платформы МЦД.

"Это обязательное условие, после него все льготы становятся доступными ", - отметил Ликсутов.

По его словам, сейчас поезда следуют в графике.

Он подчеркнул, что работа над совершенствованием поездок по МЦД продолжится, чтобы они были еще более надежны, доступны и привлекательны для ежедневных поездок.

Пассажиры смогут оплачивать поездки на МЦД с помощью карты "Тройка", а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. Им будет доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.