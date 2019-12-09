Киев на саммите может пойти на невыгодные шаги, считает эксперт из США

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости, Татьяна Смайловски. может пойти на невыгодные для нее шаги на Украина может пойти на невыгодные для нее шаги на саммите "нормандского формата" по Донбассу, заявила РИА Новости эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Хезер Конли.

Первый за три года саммит "нормандского формата" с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии пройдет в понедельник в Париже. В рамках переговоров также запланирована первая личная двусторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина Владимира Зеленского . Сам Зеленский признался, что больше всего боится, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в "нормандском" формате будут безрезультатными.

По ее мнению, для лидеров России и Украины важно встретиться лично, однако имеются обеспокоенности относительно возможных результатов саммита.

"Мы обеспокоены, что будет некое соглашение, которое будет невыгодно для Украины. Обеспокоенность состоит в том, что на президента Зеленского будет оказано давление, чтобы он согласился на что-то, что в действительности не будет хорошо для восстановления суверенитета Украины", - считает собеседница агентства.

В частности, негативным результатом, по ее мнению, для Украины будет соглашение, по которому страна "должна будет изменить свою конституцию и начать проведение выборов без каких-либо шагов со стороны России". "Если будут оговорены меры по укреплению доверия, и Россия выведет свои войска, то это восстановит контроль Украины над своими границами. Мы можем начать с этого и потом продвигаться в сторону выборов", - считает эксперт.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и никаких ее "войск" в Донбассе нет.

Ранее украинские партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" приняли совместное заявление о недопустимости компромисса об унитарности Украины, изменения курса страны в ЕС и НАТО и проведения выборов в Донбассе до "деоккупации" региона, а также призвали украинцев выйти в воскресенье на акцию против "капитуляции" перед встречей в "нормандском формате".