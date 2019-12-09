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Киев на саммите может пойти на невыгодные шаги, считает эксперт из США
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РИА Новости

Киев на саммите может пойти на невыгодные шаги, считает эксперт из США

09:14 09.12.2019
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Украина может пойти на невыгодные для нее шаги на саммите "нормандского формата" по Донбассу, заявила РИА Новости эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Хезер Конли.
Первый за три года саммит "нормандского формата" с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии пройдет в понедельник в Париже. В рамках переговоров также запланирована первая личная двусторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Сам Зеленский признался, что больше всего боится, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в "нормандском" формате будут безрезультатными.
По ее мнению, для лидеров России и Украины важно встретиться лично, однако имеются обеспокоенности относительно возможных результатов саммита.
"Мы обеспокоены, что будет некое соглашение, которое будет невыгодно для Украины. Обеспокоенность состоит в том, что на президента Зеленского будет оказано давление, чтобы он согласился на что-то, что в действительности не будет хорошо для восстановления суверенитета Украины", - считает собеседница агентства.
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В частности, негативным результатом, по ее мнению, для Украины будет соглашение, по которому страна "должна будет изменить свою конституцию и начать проведение выборов без каких-либо шагов со стороны России". "Если будут оговорены меры по укреплению доверия, и Россия выведет свои войска, то это восстановит контроль Украины над своими границами. Мы можем начать с этого и потом продвигаться в сторону выборов", - считает эксперт.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и никаких ее "войск" в Донбассе нет.
Ранее украинские партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" приняли совместное заявление о недопустимости компромисса об унитарности Украины, изменения курса страны в ЕС и НАТО и проведения выборов в Донбассе до "деоккупации" региона, а также призвали украинцев выйти в воскресенье на акцию против "капитуляции" перед встречей в "нормандском формате".
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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"Нормандский" саммит в ПарижеДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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