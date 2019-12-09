Москалькова рассказала об обращениях от граждан в аппарат омбудсмена

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Большее количество обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ поступило по вопросам уголовно-процессуального законодательства и составило 24% с начала 2019 года, сказала федеральный омбудсмен Большее количество обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ поступило по вопросам уголовно-процессуального законодательства и составило 24% с начала 2019 года, сказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

"За 10 месяцев текущего года ко мне поступило на 473 обращения меньше, чем за тот же период 2018 года – 31 248 обращений, из которых более 1 300 – коллективные. Примерно 24% от всех обращений составляли вопросы уголовно-процессуального законодательства. По жилищным вопросам и вопросам ЖКХ в аппарат поступило около 23%. Кроме того, часто затрагивались темы трудового и уголовно-процессуального законодательства, которые составляют по 6% от общего количества обращений, а также обращения по поводу охраны окружающей среды – 5%",- сказала Москалькова.

Уполномоченный также зафиксировала рост числа обращений сотрудников аппарата в органы прокуратуры и ФСИН России в этом году в сравнении с прошлым. Она подчеркнула положительную тенденцию решения подобных вопросов после выступления президента РФ Владимира Путина на коллегии Генеральной прокуратуры, в ходе которого глава государства призвал прокуроров при осуществлении проверок, связанных с сигналами о неправомерных насильственных действиях, нарушении порядка и условий содержания, привлекать и уполномоченных по правам человека.

Большое количество обращений из разных субъектов РФ, по данным Москальковой, также поступало по трудовым вопросам, вопросам социального страхования и социального обеспечения, а также по теме коммунального хозяйства. Так, в Сибирском округе был зафиксирован рост числа жалоб на тему исчисления и перерасчёта пенсии и заработка, надбавок. По вопросам предварительного следствия, добавила омбудсмен, чаще всего обращались из центрального округа. Москалькова также подчеркнула, что необходимо усиливать контроль за целевым использованием средств на ремонт коммуникаций, на что из ряда регионов также поступали жалобы.