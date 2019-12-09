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В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков

08:51 09.12.2019
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© Фото : Joint Forces OperationСотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 7 декабря украинские силовики один раз нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Украинский военный
6 декабря, 15:03
В ЛНР заявили о наращивании украинскими силовиками сил в Донбассе
"За 8 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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