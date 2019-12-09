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В Подмосковье уменьшилось число пассажиров автобусов после запуска МЦД
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РИА Новости

В Подмосковье уменьшилось число пассажиров автобусов после запуска МЦД

08:44 09.12.2019 (обновлено: 08:45 09.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции "Белорусская"
Поезд Московского центрального диаметра на станции Белорусская
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра на станции "Белорусская". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Количество пассажиров в автобусах в Московской области сократилось более чем на 5% из-за запуска МЦД, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры правительства Московской области Игорь Тресков.
"В связи запуском МЦД существенно сократилось количество пассажиров в автобусах - это более чем на 5%", - сказал Тресков.
Он также отметил, что на дорогах Московской области тоже фиксируется снижение личного транспорта.
Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
Запуск первого Московского центрального диаметра
4 декабря, 07:49
Пассажиропоток на 19 станциях метро снизился после запуска МЦД
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