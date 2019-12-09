В Подмосковье уменьшилось число пассажиров автобусов после запуска МЦД

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Количество пассажиров в автобусах в Московской области сократилось более чем на 5% из-за запуска МЦД, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры правительства Московской области Игорь Тресков.
"В связи запуском МЦД существенно сократилось количество пассажиров в автобусах - это более чем на 5%", - сказал Тресков.
Он также отметил, что на дорогах Московской области тоже фиксируется снижение личного транспорта.
Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
4 декабря, 07:49Пассажиропоток на 19 станциях метро снизился после запуска МЦД