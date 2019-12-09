В Подмосковье уменьшилось число пассажиров автобусов после запуска МЦД

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Количество пассажиров в автобусах в Количество пассажиров в автобусах в Московской области сократилось более чем на 5% из-за запуска МЦД , сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры правительства Московской области Игорь Тресков.

"В связи запуском МЦД существенно сократилось количество пассажиров в автобусах - это более чем на 5%", - сказал Тресков.

Он также отметил, что на дорогах Московской области тоже фиксируется снижение личного транспорта.