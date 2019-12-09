Более тысячи автобусов пополнили парк Мосгортранса с начала года

"Регулярное обновление подвижного состава важно для качественного обслуживания пассажиров. В этом году мы приняли более 1,1 тысячи новых транспортных средств. Современные автобусы соответствуют всем самым современным требованиям комфорта, безопасности и экологичности", - говорится в сообщении.