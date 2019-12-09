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Более тысячи автобусов пополнили парк Мосгортранса с начала года
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РИА Новости

Более тысячи автобусов пополнили парк Мосгортранса с начала года

08:27 09.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкСалон автобуса
Салон автобуса
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Салон автобуса. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 1,1 тысячи новых современных автобусов пополнили парк Мосгортранса с начала текущего года, сообщает пресс-служба предприятия.
"Регулярное обновление подвижного состава важно для качественного обслуживания пассажиров. В этом году мы приняли более 1,1 тысячи новых транспортных средств. Современные автобусы соответствуют всем самым современным требованиям комфорта, безопасности и экологичности", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что транспорт оборудован системами видеонаблюдения и климат-контроля, оснащен аппарелями и креплениями для инвалидных кресел.
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МоскваМосгортрансОбщество
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