Более тысячи автобусов пополнили парк Мосгортранса с начала года

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 1,1 тысячи новых современных автобусов пополнили парк Мосгортранса с начала текущего года, сообщает пресс-служба предприятия.
"Регулярное обновление подвижного состава важно для качественного обслуживания пассажиров. В этом году мы приняли более 1,1 тысячи новых транспортных средств. Современные автобусы соответствуют всем самым современным требованиям комфорта, безопасности и экологичности", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что транспорт оборудован системами видеонаблюдения и климат-контроля, оснащен аппарелями и креплениями для инвалидных кресел.