В ООН призвали привлечь к ответу виновных в преступлениях в Сирии

ООН, 9 дек – РИА Новости. Международное сообщество должно принять активные меры для того, чтобы виновные в преступлениях в Международное сообщество должно принять активные меры для того, чтобы виновные в преступлениях в Сирии были привлечены к ответственности, заявил РИА Новости специальный советник генсека ООН по предотвращению геноцида Адама Дьенг.

В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида.

По словам советника, преступления, совершенные против христиан и также других религиозных меньшинств террористами ИГ*, являются одними из самых ужасных, из тех что наблюдал его офис. Он подчеркнул, что эти преступления "совершались с полным пренебрежением к человеческому достоинству и жизни".

"Важно привлекать виновных к ответственности. Необходимо, чтобы международное сообщество приняло меры для обеспечения всестороннего привлечения к ответственности за все международные преступления, совершенные в Сирии, о которых сообщалось", - сказал Дьенг.

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать преступления против христиан, а также осквернение христианских святынь в Сирии геноцидом, советник заявил, что мандат не позволяет давать ему такие определения, это должен решить суд.

"Моя обязанность – сообщать о ранних, настораживающих признаках этого преступления или призывать к привлечению к ответственности в тех регионах, где они уже произошли или происходят. В этой связи мой офис в свое время призывал к расследованию преступлений, совершенных в Сирии. Мы даже призывали к тому, чтобы случаи преступлений, совершенных в Сирии, были направлены в Международный уголовный суд", - указал Дьенг.

Как в марте 2019 года отметил архимандрит, представитель Антиохийской православной церкви Алексий Чехадех, число христиан, покинувших Сирию из-за военных действий, может достигать 45%.

Ранее Патриарх Антиохийской православной церкви и всего Востока Иоанн Х заявлял о разрушении более 120 храмов на территории САР.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.