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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T08:28+0300
https://ria.ru/20191209/1562136070.html
В ООН призвали привлечь к ответу виновных в преступлениях в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155968/92/1559689290_0:322:3070:2048_1036x0_80_0_0_ad6d8481199e3e9998310bd0eb69421c.jpg
РИА Новости

В ООН призвали привлечь к ответу виновных в преступлениях в Сирии

08:27 09.12.2019 (обновлено: 08:28 09.12.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunГраница Акчакале – Тель Абьяд
Граница Акчакале – Тель Абьяд
© Sputnik / Hikmet Durgun
Граница Акчакале – Тель Абьяд. Архивное фото
ООН, 9 дек – РИА Новости. Международное сообщество должно принять активные меры для того, чтобы виновные в преступлениях в Сирии были привлечены к ответственности, заявил РИА Новости специальный советник генсека ООН по предотвращению геноцида Адама Дьенг.
В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида.
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По словам советника, преступления, совершенные против христиан и также других религиозных меньшинств террористами ИГ*, являются одними из самых ужасных, из тех что наблюдал его офис. Он подчеркнул, что эти преступления "совершались с полным пренебрежением к человеческому достоинству и жизни".
"Важно привлекать виновных к ответственности. Необходимо, чтобы международное сообщество приняло меры для обеспечения всестороннего привлечения к ответственности за все международные преступления, совершенные в Сирии, о которых сообщалось", - сказал Дьенг.
Отвечая на вопрос о том, можно ли считать преступления против христиан, а также осквернение христианских святынь в Сирии геноцидом, советник заявил, что мандат не позволяет давать ему такие определения, это должен решить суд.
"Моя обязанность – сообщать о ранних, настораживающих признаках этого преступления или призывать к привлечению к ответственности в тех регионах, где они уже произошли или происходят. В этой связи мой офис в свое время призывал к расследованию преступлений, совершенных в Сирии. Мы даже призывали к тому, чтобы случаи преступлений, совершенных в Сирии, были направлены в Международный уголовный суд", - указал Дьенг.
Как в марте 2019 года отметил архимандрит, представитель Антиохийской православной церкви Алексий Чехадех, число христиан, покинувших Сирию из-за военных действий, может достигать 45%.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииИсламское государствоСирияООНВ мире
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