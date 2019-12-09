В шахте в Челябинской области произошло короткое замыкание

"Сегодня поступило сообщение о происшествии в городе Пласт на шахте "Центральная". Установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Погибших и пострадавших нет. В момент происшествия в шахте находились 5 шахтеров, из них трое эвакуировались самостоятельно, а двоих эвакуировали прибывшие горноспасатели", - сказала собеседница агентства.