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В шахте в Челябинской области произошло короткое замыкание
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РИА Новости

В шахте в Челябинской области произошло короткое замыкание

08:24 09.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек – РИА Новости. Пятеро шахтеров эвакуированы из шахты "Центральная" города Пласт Челябинской области из-за короткого замыкания, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
"Сегодня поступило сообщение о происшествии в городе Пласт на шахте "Центральная". Установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Погибших и пострадавших нет. В момент происшествия в шахте находились 5 шахтеров, из них трое эвакуировались самостоятельно, а двоих эвакуировали прибывшие горноспасатели", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на работу шахты данное происшествие не повлияло.
Она не смогла пояснить, когда именно произошел данный инцидент.
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