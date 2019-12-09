В шахте в Челябинской области произошло короткое замыкание

ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек – РИА Новости. Пятеро шахтеров эвакуированы из шахты "Центральная" города Пласт Челябинской области из-за короткого замыкания, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
"Сегодня поступило сообщение о происшествии в городе Пласт на шахте "Центральная". Установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Погибших и пострадавших нет. В момент происшествия в шахте находились 5 шахтеров, из них трое эвакуировались самостоятельно, а двоих эвакуировали прибывшие горноспасатели", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на работу шахты данное происшествие не повлияло.
Она не смогла пояснить, когда именно произошел данный инцидент.