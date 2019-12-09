Сообщения о минировании школ в Хабаровском крае не подтвердились

ХАБАРОВСК, 9 дек - РИА Новости. Взрывотехники завершили обследование учебных заведений Хабаровского края, куда утром в понедельник поступили звонки о якобы заложенных взрывных устройствах, опасные предметы не обнаружены, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД.
Ранее сообщалось, что в понедельник в школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Проводилась эвакуация учеников и педагогов. Также подобные сообщения поступали в учебные заведения Еврейской АО, Амурской области и Приморского края.
"Кроме школ, сообщения об опасности также поступали в колледжи и университеты. Все они к настоящему времени обследованы, опасности не обнаружено. Полиция проводит проверку", - сказал собеседник агентства, не уточнив количество эвакуированных учебных заведений.
Он отметил, что за подобные звонки предусмотрена уголовная ответственность по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", наказание по которой в зависимости от тяжести последствий предусматривает от штрафа до 10 лет лишения свободы.