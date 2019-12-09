Выписан из больницы второй раненный при стрельбе в Благовещенске

"Семнадцатилетний пациент Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) с огнестрельным ранением выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. 20-летний пациент Благовещенской городской клинической больницы (также пострадавший при стрельбе в колледже) переведен в Амурскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Состояние удовлетворительное, динамика положительная", - сообщили журналистам в минздраве региона.

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране, до 14 января 2020 года заключены под стражу охранник колледжа и директор ЧОПа.