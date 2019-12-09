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Выписан из больницы второй раненный при стрельбе в Благовещенске
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РИА Новости

Выписан из больницы второй раненный при стрельбе в Благовещенске

06:49 09.12.2019
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© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкИсторическое здание терапевтического отделения Амурской областной детской клинической больницы, где находятся двое пострадавших накануне во время стрельбы в колледже Благовещенск
Историческое здание терапевтического отделения Амурской областной детской клинической больницы, где находятся двое пострадавших накануне во время стрельбы в колледже Благовещенск
© РИА Новости / Эдуард Глок
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек - РИА Новости. Выписан из больницы второй из трех пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ, сообщили журналистам в понедельник в минздраве Амурской области.
"Семнадцатилетний пациент Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) с огнестрельным ранением выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. 20-летний пациент Благовещенской городской клинической больницы (также пострадавший при стрельбе в колледже) переведен в Амурскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Состояние удовлетворительное, динамика положительная", - сообщили журналистам в минздраве региона.
Первый пострадавший выписался еще в ноябре.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране, до 14 января 2020 года заключены под стражу охранник колледжа и директор ЧОПа.
Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
29 ноября, 08:24
В Приамурье министр проверила охрану колледжа, где произошла стрельба
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Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенскПроисшествия
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