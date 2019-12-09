На Авачинском вулкане на Камчатке зафиксировали яркие вспышки

ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Ученые зафиксировали яркие вспышки в кратере Авачинского вулкана у Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
В пятницу, 6 декабря, спасатели сообщили, что в течение ближайшего месяца повышена вероятность извержения вулкана Авачинская сопка. Стоит ожидать пеплопады в ближайших населенных пунктах. МЧС предупредило, что не рекомендуется посещать вулкан в течение месяца.
На официальной странице филиала Единой геофизической службы в YouTube опубликовано видео со вспышками, снятое видеокамерой на сейсмической станции на склоне вулкана Авачинский - примерно в 7 километрах на юго-запад от вершины исполина.
"Ночью 8 декабря 2019 года в 12:15 UTC (9 декабря в 00.15 местного времени) наблюдались яркие вспышки в западной части кратера Авачинского вулкана, связанные с усилением паро-газовой деятельности", - говорится в сообщении.
Авачинский вулкан – один из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 27 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2741 метр над уровнем моря. Диаметр кратера вулкана - около 400 метров. В последний раз вулкан извергался в 2001 году.