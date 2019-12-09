РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T04:55+0300
https://ria.ru/20191209/1562134237.html
В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
https://cdn24.img.ria.ru/images/129451/60/1294516058_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_96b520ee2db56883eb55f1f720a66f34.jpg
РИА Новости

В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

04:55 09.12.2019
2411
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в одном из классов школы
Пустые парты в одном из классов школы
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Пустые парты в одном из классов школы. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек - РИА Новости. Несколько школ Благовещенска эвакуировали из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании, которые оказались ложными, сообщает УМВД по Амурской области.
"В несколько школ Благовещенска посредством электронной почты поступили сообщения о минировании данных учебных заведений. Произведена эвакуация учащихся и персонала. Здания учебных заведений обследованы сотрудниками полиции и Росгвардии с привлечением специалистов кинологов. Опасных предметов не обнаружено", - информирует УМВД по региону.
В администрации Благовещенска РИА Новости уточнили, что занятия первой смены в этих школах отмены, вторая смена будет заниматься по расписанию. По данным администрации города, сообщения о "минировании" проверили в восьми школах города.
В понедельник также сообщалось об эвакуации ряда школ и колледжей в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Владивостоке. Проверки там продолжаются, нигде взрывных устройств не обнаружено, информировали власти и правоохранители.
Школа
03:35
На Дальнем Востоке школы эвакуировали из-за сообщений о "минированиях"
300020
Обсудить 0
БлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
Школа
На Дальнем Востоке школы эвакуировали из-за сообщений о "минированиях"
Школьный класс
Школы в ЕАО и Хабаровском крае эвакуировали из-за "минирований"
Кинолог с собакой в здании школы
Шесть школ в Уссурийске эвакуировали после сообщений о минировании
Автомобиль полиции в Париже
В Париже забросали яйцами украинцев
Американские военнослужащие
В штабных учениях в Японии участвуют 1600 американских военных
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Следователя по делу об убийстве в Приморье посадили под домашний арест
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Акции протеста на Украине
Протестующие из-за саммита в Париже разбили палатки у офиса Зеленского
Выплата пенсии
Минэкономразвития предложило запретить взыскание долгов с пенсий
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Белые медведи у поселка Рыркайпий на Чукотке
Чукотское село получит средства для отпугивания белых медведей
Вид на Авачинский вулкан
На Авачинском вулкане на Камчатке зафиксировали яркие вспышки
Вулкан в Новой Зеландии
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Рыбные консервы
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33В Пензе увековечили имя спецназовца, погибшего на Северном Кавказе
14:27Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
14:27Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
Лента новостейМолния