В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек - РИА Новости. Несколько школ Благовещенска эвакуировали из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании, которые оказались ложными, сообщает УМВД по Амурской области.
"В несколько школ Благовещенска посредством электронной почты поступили сообщения о минировании данных учебных заведений. Произведена эвакуация учащихся и персонала. Здания учебных заведений обследованы сотрудниками полиции и Росгвардии с привлечением специалистов кинологов. Опасных предметов не обнаружено", - информирует УМВД по региону.
В администрации Благовещенска РИА Новости уточнили, что занятия первой смены в этих школах отмены, вторая смена будет заниматься по расписанию. По данным администрации города, сообщения о "минировании" проверили в восьми школах города.
В понедельник также сообщалось об эвакуации ряда школ и колледжей в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Владивостоке. Проверки там продолжаются, нигде взрывных устройств не обнаружено, информировали власти и правоохранители.