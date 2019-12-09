В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

"В несколько школ Благовещенска посредством электронной почты поступили сообщения о минировании данных учебных заведений. Произведена эвакуация учащихся и персонала. Здания учебных заведений обследованы сотрудниками полиции и Росгвардии с привлечением специалистов кинологов. Опасных предметов не обнаружено", - информирует УМВД по региону.

В администрации Благовещенска РИА Новости уточнили, что занятия первой смены в этих школах отмены, вторая смена будет заниматься по расписанию. По данным администрации города, сообщения о "минировании" проверили в восьми школах города.