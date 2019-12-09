РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T04:50+0300
https://ria.ru/20191209/1562134076.html
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
https://cdn25.img.ria.ru/images/152076/95/1520769512_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b78da12e32401d23f7417e692bee6f20.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

04:09 09.12.2019 (обновлено: 04:50 09.12.2019)
6044
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРыбные консервы
Рыбные консервы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Рыбные консервы. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, на что следует обратить внимание при выборе качественных консервов на российских прилавках, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Специалисты отметили, что рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки без ржавчины и подтеков, если нарушена целостность упаковки, лучше отказаться от покупки.
Роспотребнадзор напомнил, что содержимое жестяной банки надо обязательно переложить в емкость из стекла или пищевого пластика. Важно знать, что лучшие условия для хранения рыбных консервов - в сухом прохладном месте, при температуре от 0 до 15 – 20 градусов, и относительной влажности воздуха не выше 75%.
Консервы, изготовленные из рыбы в собственном соку, в составе которых только рыба, соль и специи, с точки зрения здорового питания - оптимальный выбор, добавили в ведомстве.
Космонавты
16 мая, 01:06РИА Наука
В меню космонавтов хотят вновь включить рыбные консервы
4740029
Обсудить 7
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек
Рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Автомобиль полиции в Париже
В Париже забросали яйцами украинцев
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Автомобиль
Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Крымский мост через Москву-реку
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол
Выплата пенсии
Минэкономразвития предложило запретить взыскание долгов с пенсий
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Дегустация вин
Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
Вид на Авачинский вулкан
На Авачинском вулкане на Камчатке зафиксировали яркие вспышки
Победительница конкурса красоты Мисс Вселенная - 2019, представительница ЮАР Зозибини Тунзи
Представительница ЮАР получила титул "Мисс Вселенная"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33В Пензе увековечили имя спецназовца, погибшего на Северном Кавказе
14:27Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
14:27Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
Лента новостейМолния