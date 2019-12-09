Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, на что следует обратить внимание при выборе качественных консервов на российских прилавках, рекомендации размещены на сайте ведомства

Специалисты отметили, что рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки без ржавчины и подтеков, если нарушена целостность упаковки, лучше отказаться от покупки.

Роспотребнадзор напомнил, что содержимое жестяной банки надо обязательно переложить в емкость из стекла или пищевого пластика. Важно знать, что лучшие условия для хранения рыбных консервов - в сухом прохладном месте, при температуре от 0 до 15 – 20 градусов, и относительной влажности воздуха не выше 75%.