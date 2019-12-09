Источник: последний в 2019 году российский космический пуск отложили

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Последний пуск ракеты-носителя "Рокот" с тремя спутниками связи "Гонец-М" с космодрома Последний пуск ракеты-носителя "Рокот" с тремя спутниками связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк , который станет завершающим российским космическим стартом 2019 года, отложен с 26 на 27 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В 2019 году Россия осуществила 21 космический пуск с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру. До конца года планируются еще четыре старта - 10 декабря со спутником "Глонасс-М" с Плесецка, 17 декабря - с аппаратом CSG-1 и другими спутниками с Куру, 24 декабря - с аппаратом "Электро-Л" с Байконура.

"Запуск спутников "Гонец-М" на ракете "Рокот" перенесен с 26 на 27 декабря. Время старта - 2.12 мск", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.

В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости эту информацию.

Ранее сообщалось, что это будет последний пуск ракеты "Рокот" с украинской системой управления. Вместе с тремя "Гонцами-М" на орбиту планируется вывести стеклянную сферу "Блиц-М", необходимую для уточнения гравитационного поля Земли.