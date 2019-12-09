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РИА Наука
2019-12-09T03:02+0300
https://ria.ru/20191209/1562133678.html
Источник: последний в 2019 году российский космический пуск отложили
https://cdn24.img.ria.ru/images/153415/29/1534152967_0:13:640:373_1036x0_80_0_0_9b553b2efa3ad9e636122d89a214ab5f.jpg
РИА Новости

Источник: последний в 2019 году российский космический пуск отложили

03:02 09.12.2019
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© Фото : Минобороны РоссииПуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя Рокот с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны России
Пуск ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Последний пуск ракеты-носителя "Рокот" с тремя спутниками связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк, который станет завершающим российским космическим стартом 2019 года, отложен с 26 на 27 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В 2019 году Россия осуществила 21 космический пуск с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру. До конца года планируются еще четыре старта - 10 декабря со спутником "Глонасс-М" с Плесецка, 17 декабря - с аппаратом CSG-1 и другими спутниками с Куру, 24 декабря - с аппаратом "Электро-Л" с Байконура.
"Запуск спутников "Гонец-М" на ракете "Рокот" перенесен с 26 на 27 декабря. Время старта - 2.12 мск", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.
В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости эту информацию.
Ранее сообщалось, что это будет последний пуск ракеты "Рокот" с украинской системой управления. Вместе с тремя "Гонцами-М" на орбиту планируется вывести стеклянную сферу "Блиц-М", необходимую для уточнения гравитационного поля Земли.
Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. В настоящее время орбитальная группировка системы включает 12 аппаратов "Гонец-М", из которых по целевому назначению работают девять.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
5 декабря, 16:18
Лавров прокомментировал объявление космоса операционной сферой НАТО
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РИА НаукаПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоссия
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