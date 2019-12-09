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В Находке суд приостановил работу предприятия по перевалке угля
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РИА Новости

В Находке суд приостановил работу предприятия по перевалке угля

02:40 09.12.2019 (обновлено: 02:41 09.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВиды Находки
Виды Находки
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Виды Находки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Суд приостановил работу компании "Порт Восточные ворота – Приморский завод" в Находке за многократные нарушения при перевалке угля, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Тема приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.
"АО "Порт Восточные ворота - Приморский завод" длительное время не принимало мер к устранению нарушений законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, исполнению предписаний контролирующих органов и решений суда, увеличивая при этом объемы перевалки угля", - говорится в сообщении.
Также, по данным надзорного ведомства, работа компании в водоохранной зоне не была согласована с Росрыболовством, склад хранения угля не оборудован подпорными стенками, сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря.
"В результате угольная пыль распространялась за пределы производственной площадки, причинялся вред морской экосистеме. Находкинский городской суд Приморского края 5 декабря 2019 года исковые требования транспортного прокурора удовлетворил, деятельность предприятия по перевалке угля приостановлена до устранения нарушений санитарных и экологических требований", - отмечает прокуратура.
Морской торговый порт Находка
27 сентября, 11:05
Экологическую экспертизу акватории Находки проведут весной 2020 года
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