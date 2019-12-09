В Находке суд приостановил работу предприятия по перевалке угля

Тема приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. В январе 2019 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что концентрация угольной пыли в Находке снизилась за последний год. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.