Биография Михаила Пиотровского

Директор Государственного Эрмитажа, российский историк-востоковед Михаил Борисович Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване (Армения). Его отец, Борис Пиотровский (1908-1990), был выдающимся археологом, директором Государственного Эрмитажа в 1964-1990 годах.

В 1967 году Михаил Пиотровский с отличием окончил восточный факультет Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета. С 1965 по 1966 год стажировался в Каирском университете. Доктор исторических наук (1985).

В 1967-1991 годах работал в Ленинградском отделении Института востоковедения Академии наук СССР.

В 1973-1976 годах был переводчиком и преподавателем йеменской истории в Высшей школе общественных наук в Народной Демократической Республике Йемен. Участвовал в археологических раскопках на Кавказе, в Центральной Азии, с 1983 года работал в советско-йеменской комплексной исторической экспедиции начальником отряда, а с 1989 по 1990 год – начальником экспедиции.

В 1991 году Пиотровский был приглашен в Государственный Эрмитаж заместителем директора музея по научной работе.

В июле 1992 года постановлением правительства России Михаил Пиотровский был назначен директором Государственного Эрмитажа.

С 1997 года – член-корреспондент Российской академии наук (РАН). С 2016 года – академик РАН. Является членом президиума Российской академии художеств.

Пиотровский совмещает несколько должностей в Санкт-Петербургском государственном университете. Он является профессором, заведующим кафедрой музейного дела и охраны памятников института философии, а также деканом восточного факультета, профессором, заведующим кафедрой Древнего Востока.

Михаил Пиотровский написал около 250 научных работ, среди которых – каталоги арабских рукописей, издания средневековых памятников и древних надписей, работы по духовной и политической истории ислама и арабской культуры, археологии Аравии. Среди них – серии статей по мусульманской мифологии в энциклопедии "Мифы народов мира", серия статей о пророке Мухаммаде, "Ислам. Энциклопедический справочник", "Исторические предания Корана", "Мусульманское искусство. Между Китаем и Европой", "Эрмитаж. Собрания и собиратели", "Эрмитаж" в серии "Великие музеи мира", "Мой Эрмитаж" на русском и английском языках, "Для музеев нет табу".

Он является автором и ведущим телевизионной программы "Мой Эрмитаж-250" (30 серий), автором постоянной рубрики в "Санкт-Петербургских ведомостях".

Пиотровский – главный редактор журнала "Христианский Восток".

Он входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Является членом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Президент Союза музеев России. Член совета Императорского Православного палестинского общества, Президент Всемирного клуба петербуржцев. Почетный доктор Казанского государственного университета и Саратовского государственного университета.

Михаил Пиотровский награжден российскими орденами Почета (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV (2004) и III степени (2009), орденом Александра Невского (2014), орденом Дружбы (2016).

Лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года, Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2016 года.

Имеет ордена ряда иностранных государств. Среди них – орден Королевского дома Оранских-Нассау (Нидерланды, 1996), орден Почетного Легиона (Франция, 1998, 2004), орден Полярной Звезды (Швеция, 1999), орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" (Италия, 2000, 2004), орден Восходящего солнца (Япония, 2007), орден Короны (Бельгия, 2011) и др.

Удостоен награды Международного научного центра Вудро Вильсона (США, 2009), ежегодной общественной премии "Золотой мост" (Италия, 2010).

В 2011 году Пиотровскому было присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.

В 1997 году в честь отца и сына Бориса и Михаила Пиотровских Международный астрономический союз присвоил одной из открытых малых планет имя "Пиотровский".