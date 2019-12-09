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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T01:55+0300
https://ria.ru/20191209/1562133318.html
В сирийской Хаме один человек погиб при ракетном обстреле
https://cdn24.img.ria.ru/images/150598/23/1505982395_0:125:2400:1475_1036x0_80_0_0_6c93f37784081ecdc4ac28f876aa6414.jpg
РИА Новости

В сирийской Хаме один человек погиб при ракетном обстреле

01:55 09.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийский город Хама
Сирийский город Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийский город Хама. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Один человек погиб, ребенок получил ранения в результате ракетного обстрела, совершенного террористами в сирийской провинции Хама, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По сообщению агентства, мирный житель погиб и ребенок пострадал в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииХама (мухафаза)СирияВ мире
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