В ОП рассказали, что должен учитывать индекс качества городской среды

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Общественная палата РФ предложила ввести в методику расчета индекса качества городской среды критерии, отражающие наличие рабочих мест и социальной инфраструктуры, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Серьезную критику общественности вызвала методика расчета индекса качества городской среды, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации в марте 2019 года... В "Методике" немало неоднозначных критериев, которые только с большой натяжкой можно считать отражением качества жизни граждан. Самое главное – среди предложенных критериев хотелось бы видеть и те, которые отражают наличие в данном городе рабочих мест, социальной инфраструктуры – садиков, школ, больниц, реализацию жилищных программ и многие другие вещи, которые делают город по-настоящему привлекательным для жизни", - сказано в докладе.
В методике, по данным доклада, присутствуют 36 критериев, отражающие, по замыслу разработчиков, качество городской инфраструктуры, экологическую ситуацию, безопасность проживания и так далее. Проект методики подвергся серьезной критике в Общественной палате Российской Федерации.
"Эксперты Общественной палаты настаивали на том, что "Методика" должна стать интегральным показателем, отражающим реализацию различных национальных проектов на конкретной территории", - отмечено в докладе.