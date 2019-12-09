В ОП рассказали, что должен учитывать индекс качества городской среды

"Серьезную критику общественности вызвала методика расчета индекса качества городской среды, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации в марте 2019 года... В "Методике" немало неоднозначных критериев, которые только с большой натяжкой можно считать отражением качества жизни граждан. Самое главное – среди предложенных критериев хотелось бы видеть и те, которые отражают наличие в данном городе рабочих мест, социальной инфраструктуры – садиков, школ, больниц, реализацию жилищных программ и многие другие вещи, которые делают город по-настоящему привлекательным для жизни", - сказано в докладе.