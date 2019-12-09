ОП хочет расширить свои полномочия в области оценки качества соцуслуг

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Полномочия Общественной палаты РФ в области независимой оценки качества соцуслуг должны быть расширены, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"На сегодня деятельность общественных советов развивается достаточно активно, но сохраняются сложности с привлечением исполнителей государственных контрактов, осуществляющих сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями. В этой связи необходимо рассмотреть вопрос об объеме полномочий Общественной палаты и общественных палат субъектов Российской Федерации в отношении общественных советов по независимой оценке качества соцуслуг, в том числе в участии в мониторинге рассмотрения результатов проведения оценки и принятия мер по ее итогам", - говорится в докладе.
Кроме того, как следует из текста доклада, члены ОП предлагают повышать качество отраслевых законов в сфере общественного контроля.
"Высказываются предложения об обеспечении в процессуальном законодательстве права субъектов общественного контроля обращаться в суд с заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц", - указано в докладе.
Сейчас, по данным доклада, законодательством не установлена ответственность субъектов общественного контроля за размещение искаженных или недостоверных сведений. Не прописана и ответственность лиц, препятствующих осуществлению общественного контроля.
"Необходима дальнейшая институционализация общественного контроля, в том числе в части установления требований к субъектам общественного контроля при подготовке и проведении общественной проверки", - говорится в докладе.