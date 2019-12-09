ОП хочет расширить свои полномочия в области оценки качества соцуслуг

"На сегодня деятельность общественных советов развивается достаточно активно, но сохраняются сложности с привлечением исполнителей государственных контрактов, осуществляющих сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями. В этой связи необходимо рассмотреть вопрос об объеме полномочий Общественной палаты и общественных палат субъектов Российской Федерации в отношении общественных советов по независимой оценке качества соцуслуг, в том числе в участии в мониторинге рассмотрения результатов проведения оценки и принятия мер по ее итогам", - говорится в докладе.