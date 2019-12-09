Дальний поход кораблей Севфлота стал самым масштабным по объему задач

МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Восьмой по счету дальний поход по морям Северного Ледовитого океана в 2019 году стал одним из самых масштабных по объему задач, сообщил журналистам командующий Северным флотом, герой РФ, вице-адмирал Александр Моисеев.
"В 2019 году Северный флот продолжал активно действовать в Арктике. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения флота совершил восьмой по счёту дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Он стал одним из самых масштабных по объему решаемых задач и продолжался около двух месяцев. За это время корабли прошли более 5,6 тысячи морских миль", - сказал командующий.
Он отметил, что силы отряда действовали на трассе Северного морского пути, у арктических архипелагов Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, а также на полуострове Таймыр. Было проведено более 10 масштабных учений на море и на суше.
"Силами отряда кораблей Северного флота было отработано взаимодействие по обеспечению безопасности на трассе Северного морского пути с пограничниками, проведено более 200 корабельных учений", - заявил Моисеев.
Он добавил, что одними из ключевых этапов похода стали учения по защите островных территорий в районе архипелага Земля Франца-Иосифа и важного промышленного объекта на Таймыре, переход боевых кораблей по Енисею, высадка сил отряда на остров Большевик, обследование островов Визе и Уединения в Карском море.
В составе отряда действовали большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов". На отдельных этапах похода в составе отряда выполнял задачи и ледокол "Илья Муромец".
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