Дальний поход кораблей Севфлота стал самым масштабным по объему задач

"В 2019 году Северный флот продолжал активно действовать в Арктике. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения флота совершил восьмой по счёту дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Он стал одним из самых масштабных по объему решаемых задач и продолжался около двух месяцев. За это время корабли прошли более 5,6 тысячи морских миль", - сказал командующий.