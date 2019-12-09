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РИА Наука
2019-12-09T12:15+0300
https://ria.ru/20191209/1562061994.html
Ученые пытаются защитить подростков от самоповреждающего поведения
https://cdn24.img.ria.ru/images/155850/32/1558503257_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9c2355c3fb928151871e76009e8c7b04.jpg
РИА Новости

Ученые пытаются защитить подростков от самоповреждающего поведения

09:00 09.12.2019 (обновлено: 12:15 09.12.2019)
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© Depositphotos / evrmmntДепрессия
Депрессия
© Depositphotos / evrmmnt
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) исследовали влияние социальных сетей на риск возникновения самоповреждающего поведения у подростков и предложили специалистам создавать поддерживающий контент, чтобы трансформировать дискуссии о самоповреждении в интернете. Результаты опубликованы в журнале "Консультативная психология и психотерапия".
Опасная проблема
Самоповреждающее поведения (СП) у подростков – это нанесение себе порезов и ожогов, проколы кожи, удары по своему телу с целью облегчить эмоциональное состояние и восстановить контроль над эмоциями. Специалисты рассматривают СП как в рамках психиатрических проблем, связывая его с тревогой, депрессией, проблемами поведения и личностными расстройствами, так и в рамках проблем взросления подростка, называя самоповреждения одним из способов выражения психологических проблем, коммуникации или поиска помощи.
Самоповреждающее поведение – распространенная проблема во всем мире. Несуицидальное СП часто носит повторяющийся характер и при этом является фактором риска попыток самоубийства и преждевременной смерти.
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Согласно результатам исследований ученых МГППУ, проведенных среди более 600 человек, от 10 до 14% старших школьников и студентов указали на один случай самопорезов, а 3% отметили высокую частоту таких действий. По другим данным, большинство подростков с самоповреждениями впервые видят изображение самоповреждений в возрасте неполных 11 лет, раньше, чем они начинают повреждать себя.
На сегодняшний день тематика СП широко обсуждается в социальных сетях, в том числе, в закрытых группах. Ученые МГППУ обобщили особенности проявлений темы самоповреждения в сетевых сообществах, рассмотрели специфику СП в виртуальной среде и особенности языка, используемого в обсуждениях самоповреждения онлайн.
"Вероятность нормализации и героизации самоповреждений, их контагиозность и ореол избранности, который нередко присутствует в закрытых сообществах, посвященных данной проблеме, могут усиливать эмоциональные и личностные проблемы пользователей, вызывать и поддерживать интерес к самоповреждениям и другим формам саморазрушающего поведения", – рассказала профессор кафедры клинической психологии и психотерапии МГППУ Наталия Польская.
Сигнальные хештеги
Во многих социальных сетях подростки ищут интересующие их темы и единомышленников по ключевым словам или хештегам. Многие хештеги неочевидны, часто замаскированы под более нейтральные слова или выражения и содержат особый смысл только для знающих пользователей.
По словам ученых, система хештегов на тему самоповреждения изменчива, завуалирована и неоднородна, что делает невозможным контроль над контентом. Она объединяет разные по написанию поисковые запросы. Прямые хештеги — прямые указания на самоповреждения (например, #selfharm) — часто попадают под запрет, поэтому появляются хештеги с узнаваемым, но намеренно искаженным словом — эрративом (например, #selfharmm, #selfharmmm).
Исследователи выделили группу хештегов со скрытым смыслом (например, #MySecretFamily — моя тайная семья), объединяющих целую группу неочевидных хештегов, где определенное поведение или расстройство, ассоциированное с СП, обозначается распространенным человеческим именем. Например, #Ana для обозначения анорексии; #Cat — порезов при СП; #Deb — депрессии; #Sue — суицидальных мыслей или намерений.
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Такие хештеги позволяют подросткам отразить свою причастность к сообществу на личной странице, оставаясь при этом невидимыми для непосвященных. Ученые считают подобную многозначность хештегов опасным, потенциально провоцирующим фактором.

"Вместо привлечения помощи и поддержки пользователей с самоповреждениями, часто происходит гламуризация СП как особенного образа жизни. Помимо этого, просмотр изображений самоповреждений может выступать триггером СП", – отметила Польская.

Как помочь подросткам
По мнению специалистов, позитивный потенциал онлайн-общения можно эффективно использовать для разработки мероприятий психологической помощи подросткам с самоповреждающим поведением.
"Перед профессионалами в области психического здоровья стоит глобальная задача создания альтернативного — поддерживающего и помогающего контента, что предполагает разработку новой методологии — языка, который сможет интегрироваться в существующий онлайн-дискурс о самоповреждении и трансформировать его изнутри. Несомненно, это должны быть сильные и личностно значимые альтернативы, которые смогут расширить понимание подростками собственных потребностей и интересов. И эти альтернативы должны оказаться более значимыми и воодушевляющими, чем дискурс саморазрушения", – рассказала Наталия Польская.
По ее мнению, для решения этой задачи требуется постоянное присутствие в сетевых сообществах специалистов помогающих профессий, которые смогут претворять эту методологию в жизнь.
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