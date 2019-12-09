Социальное такси для лежачих больных запустят в Хабаровском крае

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Социальное такси для перевозки лежачих больных появится в Хабаровском крае в начале следующего года. Оказывать востребованную жителями услугу будет местный комплексный центр соцобслуживания, который приобрел для этого специальный автомобиль.

"Часто поступают звонки, люди спрашивают, кто может помочь. Есть коммерческое такси, но тарифы очень высокие – до 3 тысяч рублей. Мы сейчас просчитываем стоимость. Наша задача – сделать услугу максимально доступной. Ею смогут воспользоваться жители Хабаровска и Хабаровского района. Планируем, что в первый рейс автомобиль выйдет в следующем году", – рассказала она.