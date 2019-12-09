Социальное такси для лежачих больных запустят в Хабаровском крае

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Социальное такси для перевозки лежачих больных появится в Хабаровском крае в начале следующего года. Оказывать востребованную жителями услугу будет местный комплексный центр соцобслуживания, который приобрел для этого специальный автомобиль.
Как отметила и.о. директора центра Евгения Федосеева, потребность в данном виде помощи в регионе назрела давно.
"Часто поступают звонки, люди спрашивают, кто может помочь. Есть коммерческое такси, но тарифы очень высокие – до 3 тысяч рублей. Мы сейчас просчитываем стоимость. Наша задача – сделать услугу максимально доступной. Ею смогут воспользоваться жители Хабаровска и Хабаровского района. Планируем, что в первый рейс автомобиль выйдет в следующем году", – рассказала она.
По данным регионального правительства, служба социального такси работает в Хабаровском крае с 2013 года. Воспользоваться ее услугами могут инвалиды и пожилые граждане старше 80 лет. В автопарке службы 12 машин, часть из которых оборудована подъемниками.
Новый спецавтомобиль оснащен тележкой-каталкой, мягкими носилками, приемным складывающимся устройством и пассажирскими местами для сопровождающих.