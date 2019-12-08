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В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
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РИА Новости

В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

20:44 08.12.2019
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© REUTERS / StringerПожар в результате взрыв газа в жилом доме в городе Прешов в Словакии
Пожар в результате взрыв газа в жилом доме в городе Прешов в Словакии
© REUTERS / Stringer
ПРАГА, 7 дек – РИА Новости. Полиция в Словакии выдвинула обвинения против троих человек по делу о взрыве газа в жилом доме в городе Прешове, в результате которого погибли не менее семи человек, сообщил журналистам представитель краевой полиции Прешова Игор Павлик.
В пятницу в верхней части 12-этажного жилого дома в Прешове произошел взрыв газа, после чего возник пожар и дом частично разрушился. Полиция пока подтвердила гибель семи человек, еще около сорока ранены, судьба одного остается неизвестной.
"В связи со взрывом в жилом доме в Прешове, повлекшем за собой гибель людей, в субботу были задержаны шесть человек. В воскресенье следователь завел в отношении трех из них уголовное дело", - сказал Павлик. По его словам, более подробная информация будет предоставлена журналистам позднее. Выступление Павлика транслировали сетевые ТВ-каналы.
Днем ранее, в субботу, управление республиканской полиции сообщило на своем сайте о задержании шестерых человек, ответственных за произведенные в доме в последнее время ремонтные работы.
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В свою очередь, руководитель службы пожарной охраны Прешовского края Ян Голиаш сообщил журналистам, что судьба еще одного жителя дома до сих пор остается неизвестной, его тело не обнаружено ни на верхних этажах, ни под развалинами на земле.
"Что касается ремонтных работ, которые велись в этом доме в последнее время, в том числе внутренних переделок, то пожарные категорически отказались их принять. Там были нарушены многие предписания, что могло в итоге привести к обвалу лестницы, а у нас в результате этого произошла задержка с эвакуацией людей во время пожара. Это результат своеволия владельцев дома", - сказал Голиаш.
Голиаш показал журналистам документ ревизии состояния дома от 2017 года, в котором перечисляются произведенные в доме ремонтные работы, сделанные без учета предписаний правил безопасности, включая систему вентиляции, лифтовые шахты, доступ к эвакуационной лестнице.
"Спор по этому поводу между управлением пожарной охраны и собственниками дома продолжался более двух лет", - подчеркнул Голиаш, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Кроме того, местные СМИ сообщили о том, что во время ремонтных работ в доме была построена собственная газовая котельная.
После детального обследования состояния пострадавшего здания в воскресенье было принято решение о полном его сносе, добавил Голиаш.
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