В Москве пройдет единственный концерт скрипача Джошуа Белла

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Американский скрипач Джошуа Белл с камерным оркестром "Виртуозы Москвы" даст концерт в Большом зале Московской консерватории 18 декабря, сообщает пресс-служба организатора.

Лауреат нескольких "Грэмми" и премии Эвери Фишера (2007), Белл будет в этот вечер не только солистом, но и дирижером. В программе произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Феликса Мендельсона.

Скрипач выступает уже более 30 лет как солист, камерный исполнитель и дирижер. Он записал более 40 дисков, отмеченных такими почетными наградами, как "Грэмми", Mercury, Gramophone и ECHO Klassik.

Белл – обладатель многих наград и титулов, среди которых статус "живой легенды" штата Индиана (2000) и титул одного из 50 самых красивых людей планеты (журнал People). В 2005 году он был введен в Зал Славы Голливуда как исполнитель музыки ко многим известным кинолентам, среди которых "Красная скрипка" Джона Корильяно, удостоенная премии "Оскар" за лучшую музыку.

Джошуа также снялся в нескольких фильмах, включая "Музыку сердца" (Music of the Heart, 1999) с Мерил Стрип в главной роли.

Он играет на скрипке Антонио Страдивари Gibson ex Huberman 1713-го года. Первый альбом, записанный с этим легендарным инструментом, вышел в 2003 году. Эта запись - Romance of the Violin – разошлась тиражом более 5 млн копий и пятьдесят четыре недели продержалась на вершине хит-парадов классической музыки.