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В Москве пройдет единственный концерт скрипача Джошуа Белла
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РИА Новости

В Москве пройдет единственный концерт скрипача Джошуа Белла

18:34 08.12.2019
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© Фото : AlexduffАмериканский скрипач Джошуа Белл
Американский скрипач Джошуа Белл
© Фото : Alexduff
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Американский скрипач Джошуа Белл с камерным оркестром "Виртуозы Москвы" даст концерт в Большом зале Московской консерватории 18 декабря, сообщает пресс-служба организатора.
Лауреат нескольких "Грэмми" и премии Эвери Фишера (2007), Белл будет в этот вечер не только солистом, но и дирижером. В программе произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Феликса Мендельсона.
Скрипач выступает уже более 30 лет как солист, камерный исполнитель и дирижер. Он записал более 40 дисков, отмеченных такими почетными наградами, как "Грэмми", Mercury, Gramophone и ECHO Klassik.
Белл – обладатель многих наград и титулов, среди которых статус "живой легенды" штата Индиана (2000) и титул одного из 50 самых красивых людей планеты (журнал People). В 2005 году он был введен в Зал Славы Голливуда как исполнитель музыки ко многим известным кинолентам, среди которых "Красная скрипка" Джона Корильяно, удостоенная премии "Оскар" за лучшую музыку.
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Джошуа также снялся в нескольких фильмах, включая "Музыку сердца" (Music of the Heart, 1999) с Мерил Стрип в главной роли.
Он играет на скрипке Антонио Страдивари Gibson ex Huberman 1713-го года. Первый альбом, записанный с этим легендарным инструментом, вышел в 2003 году. Эта запись - Romance of the Violin – разошлась тиражом более 5 млн копий и пятьдесят четыре недели продержалась на вершине хит-парадов классической музыки.
Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" был создан в 1979 году скрипачом Владимиром Спиваковым. Это – единственный российский оркестр, имеющий записи под знаменитыми лейблами BMG Classics и RCA Red Seal. Коллектив выпускает диски не только с произведениями классического репертуара, но и с сочинениями современных композиторов.
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КультураМузыкаНовости культурыАнтонио СтрадивариМерил СтрипДжошуа БеллВиртуозы МосквыВольфганг Амадей МоцартВладимир СпиваковИндиана
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