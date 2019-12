В Москве пройдет единственный концерт скрипача Джошуа Белла

Джошуа также снялся в нескольких фильмах, включая "Музыку сердца" (Music of the Heart, 1999) с Мерил Стрип в главной роли.

Он играет на скрипке Антонио Страдивари Gibson ex Huberman 1713-го года. Первый альбом, записанный с этим легендарным инструментом, вышел в 2003 году. Эта запись - Romance of the Violin – разошлась тиражом более 5 млн копий и пятьдесят четыре недели продержалась на вершине хит-парадов классической музыки.