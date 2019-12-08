Лабрадора-путешественника вернули домой

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Собака по имени Джастин сбежала от своих хозяев в Подмосковье и на перекладных добралась до Москвы. Лабрадор четверо суток гулял по электричкам и был обнаружен в столичной подземке. Беглец был доставлен домой, чему сам очень обрадовался.