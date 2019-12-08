2019-12-08T17:14+0300
2019-12-08T17:14+0300
https://ria.ru/20191208/1562123753.html
Лабрадора-путешественника вернули домой
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РИА Новости
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РИА Новости
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Лабрадора-путешественника вернули домой
Собака по имени Джастин сбежала от своих хозяев в Подмосковье и на перекладных добралась до Москвы. Лабрадор четверо суток гулял по электричкам и был обнаружен в столичной подземке. Беглец был доставлен домой, чему сам очень обрадовался.
2019-12-08T17:14+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=52195527&type=mp4
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Лабрадора-путешественника вернули домой
Собака по имени Джастин сбежала от своих хозяев в Подмосковье и на перекладных добралась до Москвы. Лабрадор четверо суток гулял по электричкам и был обнаружен в столичной подземке. Беглец был доставлен домой, чему сам очень обрадовался.