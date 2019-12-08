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2019-12-08T17:14+0300
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Лабрадора-путешественника вернули домой
https://cdn22.img.ria.ru/images/156212/35/1562123568_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_ad3e44be0ad99bb1733893ef67f9b00c.jpg
РИА Новости
Лабрадора-путешественника вернули домой
Собака по имени Джастин сбежала от своих хозяев в Подмосковье и на перекладных добралась до Москвы. Лабрадор четверо суток гулял по электричкам и был обнаружен в столичной подземке. Беглец был доставлен домой, чему сам очень обрадовался.
2019-12-08T17:14+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=52195527&type=mp4
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PT1M12S

Лабрадора-путешественника вернули домой

17:14 08.12.2019
2564
Собака по имени Джастин сбежала от своих хозяев в Подмосковье и на перекладных добралась до Москвы. Лабрадор четверо суток гулял по электричкам и был обнаружен в столичной подземке. Беглец был доставлен домой, чему сам очень обрадовался.
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