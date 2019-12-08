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В Кении обрушилось здание, есть погибшие
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РИА Новости

В Кении обрушилось здание, есть погибшие

16:46 08.12.2019
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© AP Photo / Sayyid AzimСпасатели разбирают завалы на месте обрушения здания
Спасатели разбирают завалы на месте обрушения здания
© AP Photo / Sayyid Azim
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Спасательным бригадам через два дня после обрушения шестиэтажного здания в Кении удалось достать из-под завалов двух человек, сообщает местный телеканал Citizen TV.
Инцидент произошел утром в пятницу около 9.00 по местному времени (совпадает с мск) в округе Эмбакаси в Найроби. По предварительным данным, обрушение произошло из-за дефектов конструкции здания. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Всего с начала операции спасено 35 человек.
Как отмечает телеканал, по последним данным, число погибших достигло семи человек. По данным местного отделения Красного Креста, пропавшими без вести считаются 11 человек.
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