Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

По данным синоптиков, в ближайшие дни в столице будет дождливая погода с порывистым ветром. В понедельник и вторник даже ночью температура будет плюсовой, после чего в городе может выпасть снег. Специалисты предупреждают о гололедице.
"В период со среды до субботы включительно благодаря антициклону будет светить солнце, подсохнет — обойдется без осадков, но за счет продолжительных декабрьских ночей усилится выхолаживание приземного воздуха", — сообщают синоптики.
В эти дни в Москве температура опустится до восьми градусов мороза, после чего атлантический циклон принесет в город снеговые тучи и повышение температуры.
"Холод станет отступать, и погода снова сделает призрачными надежды на наступление настоящей русской зимы", — заключили специалисты.