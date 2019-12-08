Крымчан предупредили о перебоях с водоснабжением

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Водоснабжение будет отключено в ряде населенных пунктов Крыма в предстоящий понедельник, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
В частности, водоснабжение будет отключаться 9 декабря в связи с проведением ремонтных работ.
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"С целью недопущения чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить запасы воды. Обращаем внимание руководителей социально значимых объектов: школ, детских садов, больниц и других потребителей о необходимости заблаговременно создать запасы воды. В случае необходимости будет организован подвоз. Ситуация находится на контроле МЧС", - сказал журналистам Шахов.
По данным компании "Вода Крыма", водоснабжение будет частично нарушено в Евпатории, Симферополе, а также Симферопольском районе.
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