РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-08T14:51+0300
https://ria.ru/20191208/1562120919.html
Крымчан предупредили о перебоях с водоснабжением
https://cdn25.img.ria.ru/images/155250/56/1552505657_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6f49d06b0ebf7ac1600319df4cdc7f50.jpg
РИА Новости

Крымчан предупредили о перебоях с водоснабжением

14:51 08.12.2019
963
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМангупское озеро в Бахчисарайском районе в Крыму
Мангупское озеро в Бахчисарайском районе в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мангупское озеро в Бахчисарайском районе в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Водоснабжение будет отключено в ряде населенных пунктов Крыма в предстоящий понедельник, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
В частности, водоснабжение будет отключаться 9 декабря в связи с проведением ремонтных работ.
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
16 апреля, 15:01
Крым получит комплексную схему водоснабжения
"С целью недопущения чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить запасы воды. Обращаем внимание руководителей социально значимых объектов: школ, детских садов, больниц и других потребителей о необходимости заблаговременно создать запасы воды. В случае необходимости будет организован подвоз. Ситуация находится на контроле МЧС", - сказал журналистам Шахов.
По данным компании "Вода Крыма", водоснабжение будет частично нарушено в Евпатории, Симферополе, а также Симферопольском районе.
Вид на Ялту
12 ноября, 11:58
Крым обеспечен водой до марта, несмотря на засуху
1200811
Обсудить 0
Сергей ШаховМЧС РФКрымОбщество
Рекомендуем
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР
В ДНР обвинили силовиков в неполном разминировании у Петровского
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске
РЖД вводят новый график движения поездов
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу Голос
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу "Голос"
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Появилось видео пуска "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Александр Шерин
В Госдуме объяснили слова США о нелегальном вооружении России
Ополченцы Донецкой народной республики
ДНР передала тело погибшего офицера "Альфы" представителям Киева
Научно-исследовательское судно Академик Мстислав Келдыш в Арктике
"Колоссальные риски при бурении". Когда рванет метановая бомба
Арсений Шульгин
Очевидец ДТП с сыном певицы Валерии рассказал подробности инцидента
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев напомнил Киеву о словах Путина про Донбасс
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель: убийство в Берлине вредит отношениям с Москвой
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
Эксперт рассказал о возможном влиянии на Донбасс "нормандской встречи"
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
Участники акции под лозунгом Красные линии для Зе в Киеве, Украина. 8 декабря 2019
В Киеве накануне "нормандского" саммита началась акция оппозиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:03ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
21:01В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице
20:54В Липецке при пожаре в ангаре погибли два человека
20:53Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
20:45Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России
20:44В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами
20:44В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
20:19В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
20:16Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
20:16Выяснилось, сколько платили россияне за самые дорогие новогодние туры
20:03В Петрозаводске произошел пожар на складе
19:58Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
19:54Посол рассказал, когда "Белнефтехим" предъявит претензии "Транснефти"
19:39Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
19:39В Наро-Фоминске ликвидировали пожар на автомойке
19:32Собянин исключил расширение границ Москвы
19:25Собянин не планирует побить рекорд Лужкова по пребыванию на посту мэра
19:22Жертвами аварии с микроавтобусом в Оренбуржье стали граждане Киргизии
19:16Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
19:15В Киеве завершилась акция оппозиции накануне "нормандского" саммита
Лента новостейМолния