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Республика Северная Осетия
Республика Северная Осетия - Алания
2019-12-08T14:35+0300
https://ria.ru/20191208/1562120446.html
Битаров: необходима господдержка гидроэнергетики в Северной Осетии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155911/12/1559111295_0:305:2872:1921_1036x0_80_0_0_e51a8320bf4324445ea52fb049f98d65.jpg
РИА Новости

Битаров: необходима господдержка гидроэнергетики в Северной Осетии

14:29 08.12.2019 (обновлено: 14:35 08.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ВЛАДИКАВКАЗ, 8 дек – РИА Новости. Власти Северной Осетии считают целесообразным продолжить реализацию гидроэнергетических проектов на территории респбулики, в первую очередь, Зарамагской ГЭС-2 и Фиагдонской МГЭС, заявил глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.
Перспективные проекты гидрогенерации в Северной Осетии, а также меры государственной поддержки Битаров обсудил на встрече в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.
"В настоящее время "РусГидро" завершает важнейший для республики проект строительства Зарамагской ГЭС-1 мощностью 346 мегаватт. Учитывая имеющийся опыт и компетенции компании, считаю целесообразным продолжить реализацию гидроэнергетических проектов на территории Северной Осетии, в первую очередь, Зарамагской ГЭС-2 и Фиагдонской МГЭС", — цитирует слова Битарова на встрече его пресс-служба.
Глава РСО-Алания напомнил, что гидроэнергетика является основным источником энергоснабжения в республике: из общей установленной мощности генерации в размере 107 МВт, на восемь объектов гидрогенерации приходится 100 мегаватт. Основой энергообеспечения республики являются семь ГЭС группы "РусГидро" общей мощностью 95 МВт.
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По мнению Битарова, учитывая перспективный гидропотенциал Северной Осетии-Алании в размере 440 МВт, предполагаемый объем инвестиций в проекты малой гидроэнергетики с вводом после 2024 года недостаточен для реализации потенциала гидрогенерации в республике. В этой связи он обратился к вице-премьеру с просьбой рассмотреть возможность дополнительного увеличения объемов поддержки МГЭС в рамках стимулирования возобновляемых источников энергии после 2024 года, в том числе? для реализации проектов Зарамагской ГЭС-2 и Фиагдонской МГЭС.
"Новые проекты ГЭС, как и любые проекты генерации, нуждаются в государственной поддержке на начальном этапе реализации и возврата инвестиций, но по прошествии 10-15 лет способны обеспечить потребителя дешевой и экологически чистой энергией", — привели в пресс-службе главы Северной Осетии слова Битарова.
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