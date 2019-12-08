Битаров: необходима господдержка гидроэнергетики в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 дек – РИА Новости. Власти Власти Северной Осетии считают целесообразным продолжить реализацию гидроэнергетических проектов на территории респбулики, в первую очередь, Зарамагской ГЭС-2 и Фиагдонской МГЭС, заявил глава РСО-Алания Вячеслав Битаров

Перспективные проекты гидрогенерации в Северной Осетии, а также меры государственной поддержки Битаров обсудил на встрече в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком

"В настоящее время "РусГидро" завершает важнейший для республики проект строительства Зарамагской ГЭС-1 мощностью 346 мегаватт. Учитывая имеющийся опыт и компетенции компании, считаю целесообразным продолжить реализацию гидроэнергетических проектов на территории Северной Осетии, в первую очередь, Зарамагской ГЭС-2 и Фиагдонской МГЭС", — цитирует слова Битарова на встрече его пресс-служба.

Глава РСО-Алания напомнил, что гидроэнергетика является основным источником энергоснабжения в республике: из общей установленной мощности генерации в размере 107 МВт, на восемь объектов гидрогенерации приходится 100 мегаватт. Основой энергообеспечения республики являются семь ГЭС группы "РусГидро" общей мощностью 95 МВт.

По мнению Битарова, учитывая перспективный гидропотенциал Северной Осетии-Алании в размере 440 МВт, предполагаемый объем инвестиций в проекты малой гидроэнергетики с вводом после 2024 года недостаточен для реализации потенциала гидрогенерации в республике. В этой связи он обратился к вице-премьеру с просьбой рассмотреть возможность дополнительного увеличения объемов поддержки МГЭС в рамках стимулирования возобновляемых источников энергии после 2024 года, в том числе? для реализации проектов Зарамагской ГЭС-2 и Фиагдонской МГЭС.