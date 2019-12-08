Эксперт прокомментировал заявление Лаврова по курдам в Сирии

БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров , говоря о диалоге курдов с Дамаском, обратился к народу, а не к тем, кто сейчас у власти в подконтрольных курдам районах, заявил РИА Новости бывший официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду

Лавров в ходе выступления на V международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог" заявил, что Россия надеется, что последние шаги США убедят курдов на севере Сирии, что нет другого пути, кроме как договариваться с Дамаском.

"Во-первых, выражаю глубокое уважение и благодарность господину Лаврову за то, что он использовал выражение "курдские друзья", а не "командующие" или "ответственные лица". Это говорит о том, что его слова были адресованы курдскому народу - гражданскому населению", - полагает Хеду.

По мнению эксперта, ориентация на поддержку со стороны США или других стран неверна. "Единственное решение - это сближение с Дамаском, это стратегическое решение, и отказаться от него нельзя. Конечно, конструктивный диалог требует искреннего желания от обеих сторон", - добавил собеседник агентства.

Однако, как считает эксперт, курдский народ не может занять четкую позицию и оказывать давление на курдские партии и политические силы, не зная подробностей переговоров по курдскому вопросу в Сирии и условий, на которые стороны договариваются.

"Исходя из этого, курдский народ имеет право просить от Москвы раскрыть правду о переговорах, так как в конечном итоге народ платит. Пример трагедии Африна до сих пор в памяти тысячи курдов. Сотни тысяч курдов покинули свои дома и села", - сказал Хеду.

Собеседник агентства отметил, что курды ценят неизменную позицию России, направленную на защиту Сирии от нападок извне и терроризма. "Но Россия могла бы сделать что-то для курдского народа и "на земле" для поддержки и усиления нашей позиции и ослабления тех кто, прислушивается к Вашингтону... я как курд из Африна не чувствую, что какая-либо партия или совет меня представляет", - добавил Хеду.

Весной 2018 года турецкая армия с отрядами незаконных вооруженных бандформирований, в том числе "Свободной сирийской армией", захватили район Африн на севере провинции Алеппо, который контролировался курдскими силами самообороны. Город Тель-Рифаъат, расположенный в 40 километрах к северу от города Алеппо, оказался пограничным. На сегодняшний день там размещены десятки тысяч курдских беженцев из Африна.