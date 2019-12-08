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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-08T13:11+0300
https://ria.ru/20191208/1562118467.html
Эксперт прокомментировал заявление Лаврова по курдам в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156200/44/1562004404_0:303:3104:2048_1036x0_80_0_0_05a4f07fd4320a2ff610ec522254c194.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал заявление Лаврова по курдам в Сирии

13:11 08.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о диалоге курдов с Дамаском, обратился к народу, а не к тем, кто сейчас у власти в подконтрольных курдам районах, заявил РИА Новости бывший официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.
Лавров в ходе выступления на V международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог" заявил, что Россия надеется, что последние шаги США убедят курдов на севере Сирии, что нет другого пути, кроме как договариваться с Дамаском.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Лавров призвал к диалогу между Дамаском и курдами в Сирии
"Во-первых, выражаю глубокое уважение и благодарность господину Лаврову за то, что он использовал выражение "курдские друзья", а не "командующие" или "ответственные лица". Это говорит о том, что его слова были адресованы курдскому народу - гражданскому населению", - полагает Хеду.
По мнению эксперта, ориентация на поддержку со стороны США или других стран неверна. "Единственное решение - это сближение с Дамаском, это стратегическое решение, и отказаться от него нельзя. Конечно, конструктивный диалог требует искреннего желания от обеих сторон", - добавил собеседник агентства.
Однако, как считает эксперт, курдский народ не может занять четкую позицию и оказывать давление на курдские партии и политические силы, не зная подробностей переговоров по курдскому вопросу в Сирии и условий, на которые стороны договариваются.
"Исходя из этого, курдский народ имеет право просить от Москвы раскрыть правду о переговорах, так как в конечном итоге народ платит. Пример трагедии Африна до сих пор в памяти тысячи курдов. Сотни тысяч курдов покинули свои дома и села", - сказал Хеду.
Собеседник агентства отметил, что курды ценят неизменную позицию России, направленную на защиту Сирии от нападок извне и терроризма. "Но Россия могла бы сделать что-то для курдского народа и "на земле" для поддержки и усиления нашей позиции и ослабления тех кто, прислушивается к Вашингтону... я как курд из Африна не чувствую, что какая-либо партия или совет меня представляет", - добавил Хеду.
Весной 2018 года турецкая армия с отрядами незаконных вооруженных бандформирований, в том числе "Свободной сирийской армией", захватили район Африн на севере провинции Алеппо, который контролировался курдскими силами самообороны. Город Тель-Рифаъат, расположенный в 40 километрах к северу от города Алеппо, оказался пограничным. На сегодняшний день там размещены десятки тысяч курдских беженцев из Африна.
Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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Война в СирииРейзан ХедуСергей ЛавровМИД РФСирияВ мире
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