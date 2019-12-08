Премьер Украины назвал новый кредит от МВФ маркером доверия

Ранее МВФ достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов. Глава фонда Кристалина Георгиева провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Поддержка таких крупных системных институтов - маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты", - написал Гончарук в Telegram.

По его словам, за последние три месяца уже значительно удешевились ресурсы, которые привлекает Украина, "потому что нам верят". Премьер считает, что ресурсы и дальше будут падать в цене. "Украина - солидный партнер, который будет риски на себя. По всем платежам, которые мы должны осуществить, страна справится", - отметил премьер.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что деньги от МВФ государство потратит на реформы. Она прогнозирует, что после данной программы Киев более не будет нуждаться в помощи МВФ как кредитора. "Иногда хорошая новость - это именно хорошая новость! А впереди выполнение программы, которая на самом деле является программой реформ Украины, которая приведет к ускорению экономического роста, улучшению рейтингов Украины", - написала она в воскресенье в Facebook