В Сирию из Иордании и Ливана за сутки вернулись более тысячи беженцев

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1024 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 305 человек (женщин – 92, детей – 155), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 719 человек (женщин – 216, детей – 367)", - говорится в тексте бюллетеня.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец. За сутки специалисты разминировали 2,4 гектара территории, обнаружено и уничтожено 45 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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