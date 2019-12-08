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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-08T11:18+0300
https://ria.ru/20191208/1562116610.html
В Сирию из Иордании и Ливана за сутки вернулись более тысячи беженцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/156209/45/1562094522_0:18:2423:1381_1036x0_80_0_0_318e97bd7b5ff5d51cd3f51cf50e5739.jpg
РИА Новости

В Сирию из Иордании и Ливана за сутки вернулись более тысячи беженцев

11:18 08.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщины с детьми, живущие в палаточном городке при частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
Женщины с детьми, живущие в палаточном городке при частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Женщины с детьми, живущие в палаточном городке при частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1024 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 305 человек (женщин – 92, детей – 155), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 719 человек (женщин – 216, детей – 367)", - говорится в тексте бюллетеня.
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Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец. За сутки специалисты разминировали 2,4 гектара территории, обнаружено и уничтожено 45 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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