В ДНР обвинили силовиков в неполном разминировании у Петровского

ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские силовики не полностью завершили процесс разминирования в районе участка разведения сил у населенного пункта Петровское в Донбассе, сообщили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Украинские силовики не полностью завершили процесс разминирования в районе участка разведения сил у населенного пункта Петровское в Донбассе, сообщили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

"Прикрываясь уведомлением международных наблюдателей ОБСЕ о демонтаже фортификационных и невзрывных инженерных сооружений на участке разведения сил и средств в районе Петровского, украинская сторона пытается скрыть свое затягивание процесса разминирования", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, разведка ДНР фиксирует наличие противотанковых минных заграждений на севере участка разведения сил в районе дороги между населенными пунктами Богдановка и Викторовка. Представитель ведомства отметил, что также украинские силовики разместили три БМП в непосредственной близости к участку разведения сил.

Отвод сил в районе Петровского начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию, а 22 ноября - к демонтажу фортификационных сооружений. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил, о чем уведомили миссию ОБСЕ. Шестого декабря об окончании процесса заявили украинские силовики.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.