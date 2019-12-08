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В ДНР обвинили силовиков в неполном разминировании у Петровского
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РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в неполном разминировании у Петровского

10:15 08.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДемонтаж фортификационных сооружений в ДНР
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Демонтаж фортификационных сооружений в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские силовики не полностью завершили процесс разминирования в районе участка разведения сил у населенного пункта Петровское в Донбассе, сообщили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Прикрываясь уведомлением международных наблюдателей ОБСЕ о демонтаже фортификационных и невзрывных инженерных сооружений на участке разведения сил и средств в районе Петровского, украинская сторона пытается скрыть свое затягивание процесса разминирования", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Боец народной милиции ДНР в Донбассе
Вчера, 11:58
В ДНР обвинили силовиков в нарушении Минских соглашений
По его словам, разведка ДНР фиксирует наличие противотанковых минных заграждений на севере участка разведения сил в районе дороги между населенными пунктами Богдановка и Викторовка. Представитель ведомства отметил, что также украинские силовики разместили три БМП в непосредственной близости к участку разведения сил.
Отвод сил в районе Петровского начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию, а 22 ноября - к демонтажу фортификационных сооружений. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил, о чем уведомили миссию ОБСЕ. Шестого декабря об окончании процесса заявили украинские силовики.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
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