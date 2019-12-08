Депрессивность россиян получила неожиданное объяснение

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дефицит витамина D заставляет россиян думать, что жизнь тяжелее, чем есть на самом деле. Как исправить эту ситуацию, рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Витамин D называют "солнечным", так как его количество в организме зависит не только от рациона питания, но и от солнечных дней в году. В северных широтах, где расположена существенная часть российской территории, солнца мало и россияне чаще страдают от сезонного дефицита полезных веществ.
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Обычно витамин D ассоциируется с крепостью человеческих костей. Чем его больше в организме, тем лучше, так как он удерживает кальций и укрепляет кости. Кроме того, как рассказал Гинзбург, у этого элемента есть еще одно свойство, очень важное именно для россиян.
"В условиях дефицита витамина D мы скорее впадаем в депрессию. У нас более высокий уровень тревоги, мы более раздражительны и так далее. Для себя мы это объяснить не можем и думаем, что дело в том, что жизнь тяжелая, проблем много и начальник слишком много орет. Мы всякий раз находим объяснение для плохого настроения. Но, поскольку мы его объясняем не тем, то и корректируем не так или вовсе не корректируем", — считает диетолог.
Частичным решением проблемы плохого настроения могло бы стать восполнение недостающего витамина. Гинзбург дал советы, как лучше сделать это.
"Возрастающую потребность в витамине D можно легко решить принятием поливитаминных препаратов. В день мы должны получать минимум 450 международных единиц (ME) этого витамина", — считает доктор медицинских наук.
Кроме того, по словам врача, необходимо увеличить количество продуктов, где есть этот витамин. В частности, надо есть больше морской рыбы. Как уточнил Гинзбург, три порции рыбы в неделю является желаемым минимумом потребления.