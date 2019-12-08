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2019-12-08T04:30+0300
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Депрессивность россиян получила неожиданное объяснение
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РИА Новости

Депрессивность россиян получила неожиданное объяснение

03:06 08.12.2019 (обновлено: 04:30 08.12.2019)
30146
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗимний закат в Ужурском районе Красноярского края
Зимний закат в Ужурском районе Красноярского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дефицит витамина D заставляет россиян думать, что жизнь тяжелее, чем есть на самом деле. Как исправить эту ситуацию, рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Витамин D называют "солнечным", так как его количество в организме зависит не только от рациона питания, но и от солнечных дней в году. В северных широтах, где расположена существенная часть российской территории, солнца мало и россияне чаще страдают от сезонного дефицита полезных веществ.
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Обычно витамин D ассоциируется с крепостью человеческих костей. Чем его больше в организме, тем лучше, так как он удерживает кальций и укрепляет кости. Кроме того, как рассказал Гинзбург, у этого элемента есть еще одно свойство, очень важное именно для россиян.
"В условиях дефицита витамина D мы скорее впадаем в депрессию. У нас более высокий уровень тревоги, мы более раздражительны и так далее. Для себя мы это объяснить не можем и думаем, что дело в том, что жизнь тяжелая, проблем много и начальник слишком много орет. Мы всякий раз находим объяснение для плохого настроения. Но, поскольку мы его объясняем не тем, то и корректируем не так или вовсе не корректируем", — считает диетолог.
Частичным решением проблемы плохого настроения могло бы стать восполнение недостающего витамина. Гинзбург дал советы, как лучше сделать это.

"Возрастающую потребность в витамине D можно легко решить принятием поливитаминных препаратов. В день мы должны получать минимум 450 международных единиц (ME) этого витамина", — считает доктор медицинских наук.

Кроме того, по словам врача, необходимо увеличить количество продуктов, где есть этот витамин. В частности, надо есть больше морской рыбы. Как уточнил Гинзбург, три порции рыбы в неделю является желаемым минимумом потребления.
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25 ноября, 08:56РИА Наука
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
1844864980
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Здоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаОбщество
Популярные комментарии
А я то думал что нищенское существование виной... а оно о как...
8 декабря, 06:07
патриот бывший
1001201044
Добрый доктор забыл рассказать, что есть основания предполагать, что синтетические витамины попросту бесполезны. Насчёт морской рыбы он тоже хорошо пошутил. Дикий, то есть выловленный в океане, атлантический лосось стоит от $50 за килограмм. Не все родились врачами или юристами, чтобы позволить себе морскую рыбу три раза в неделю.
8 декабря, 06:09
ИКИгорь Карпов
49401025
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