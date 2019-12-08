В Сирии возмущены переносом показа интервью с Асадом на итальянском ТВ

ДАМАСК, 8 дек – РИА Новости. Пресс-служба президента Сирии Пресс-служба президента Сирии Башара Асада заявила в субботу, что итальянский канал Rai News 24 неоднократно переносил дату показа интервью с главой арабской республики без объяснения причин, и назвала это попыткой Запада скрыть правду о ситуации в стране.

Согласно сообщению пресс-службы, 26 ноября ведущая Rai 24 Моника Маджони провела интервью с Асадом, и была достигнута договоренность о том, что его покажут в эфире 2 декабря.

Однако в назначенный день Маджони сообщила, что выход интервью в эфир откладывается "по непонятным причинам", а затем еще несколько раз попросила отложить его. На момент публикации заявления канал не сообщил о точной дате показа интервью.

"Это еще один пример попыток Запада скрыть правду о ситуации в Сирии и ее отражении на Европе и на международной арене", - говорится в версии заявления на английском языке.

В версии на арабском языке пресс-служба заявила, что западному СМИ стоит придерживаться принципов, провозглашаемых западными странами, а неоднократные переносы показа интервью могут означать нежелание его показать вовсе.