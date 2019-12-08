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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-08T00:53+0300
https://ria.ru/20191208/1562109826.html
В Сирии возмущены переносом показа интервью с Асадом на итальянском ТВ
https://cdn25.img.ria.ru/images/148533/21/1485332193_0:0:3069:1727_1036x0_80_0_0_746ac54556a8e909b7945aa5b5caa1eb.jpg
РИА Новости

В Сирии возмущены переносом показа интервью с Асадом на итальянском ТВ

00:53 08.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 8 дек – РИА Новости. Пресс-служба президента Сирии Башара Асада заявила в субботу, что итальянский канал Rai News 24 неоднократно переносил дату показа интервью с главой арабской республики без объяснения причин, и назвала это попыткой Запада скрыть правду о ситуации в стране.
Согласно сообщению пресс-службы, 26 ноября ведущая Rai 24 Моника Маджони провела интервью с Асадом, и была достигнута договоренность о том, что его покажут в эфире 2 декабря.
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Однако в назначенный день Маджони сообщила, что выход интервью в эфир откладывается "по непонятным причинам", а затем еще несколько раз попросила отложить его. На момент публикации заявления канал не сообщил о точной дате показа интервью.
"Это еще один пример попыток Запада скрыть правду о ситуации в Сирии и ее отражении на Европе и на международной арене", - говорится в версии заявления на английском языке.
В версии на арабском языке пресс-служба заявила, что западному СМИ стоит придерживаться принципов, провозглашаемых западными странами, а неоднократные переносы показа интервью могут означать нежелание его показать вовсе.
"Пресс-служба канцелярии президента САР подчеркивает, что если Rai News 24 не покажет полностью встречу в течение двух ближайших дней, то мы покажем это интервью через аккаунты канцелярии в социальных сетях и через сирийские СМИ в понедельник", - говорится в заявлении.
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