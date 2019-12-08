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Польша спасает Европу: "Франция — троянский конь русских"
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РИА Новости

Польша спасает Европу: "Франция — троянский конь русских"

08:00 08.12.2019
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© AP Photo / Yoan Valat/Pool PhotoПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии
© AP Photo / Yoan Valat/Pool Photo
Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
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Европейские политики, эксперты и медийщики испытывают мучительный когнитивный диссонанс, который выливается в скандалы на закрытых заседаниях НАТО и жесткие статьи в ведущих американских изданиях. Их проблема в том, что они пока не могут определиться: кем является Эммануэль Макрон? Вторая проблема заключается в том, что все обсуждаемые варианты ответа отражают сценарии ужасного будущего для Европы в частности и западного мира в целом.
Президента Франции обвиняют в том, что он "Наполеон, а не де Голль"; по крайней мере, так решила британская Financial Times, что можно считать довольно серьезным обвинением с учетом исторического контекста англо-французских отношений наполеоновской эпохи. Более сдержанным по форме, но более жестким по содержанию прозвучало обвинение со стороны американского делового агентства Bloomberg, которое когда-то относилось к Макрону с нескрываемыми восторгом и симпатией, а сейчас заявляет о том, что у него есть план по захвату контроля над Европой и этот план вполне может сработать. Самый обидный для Евросоюза и США вариант объяснения действий французского президента изложил министр иностранных дел Польши, по версии которого Франция — это (цитата по The New York Times) "троянский конь России".
Президент Франции Эммануэль Макрон
6 декабря, 08:00
"Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
The New York Times решила немного испортить информационное послевкусие от лондонского саммита НАТО и рассказать о внутреннем конфликте, который пока еще не вырвался наружу в полную силу, из-за того что лидеры стран НАТО все-таки старались (с переменным успехом) держаться в определенных рамках приличия: "Президент Франции видит в Европе вакуум лидерства, который он хочет заполнить. Возмущенный непредсказуемостью господина Трампа и рассматривающий его как предвестника изоляционистской Америки, господин Макрон настаивает на большей стратегической автономии для Европы, включая способность защищать себя. Но многие в НАТО, включая Германию, Польшу и страны Балтии и Центральной Европы, говорят, что Европа не может удержать Россию без Соединенных Штатов и их ядерного зонтика. Они также обеспокоены утверждением господина Макрона о том, что терроризм, а не Россия или Китай — главная угроза НАТО, а также его (то есть Макрона. — Прим. ред.) связью с президентом России Владимиром Путиным".
Аналитики агентства Блумберг описывают происходившее еще до саммита в терминах и образах, которые больше подходят для фильма о Джеймсе Бонде, в котором Эммануэль Макрон играет роль главного злодея, причем респектабельное американское СМИ ссылается на некие источники, якобы знакомые с тем, как работает специальный штаб Макрона, превращающий стратегические планы французского президента по перехвату контроля над Европой в конкретные политические и экономические предложения. "В минималистичном офисе в центре Парижа помощники Эммануэля Макрона провели месяцы, вычисляя, какие из идей их босса больше всего расстроят его союзников. По словам человека, знакомого с этим процессом, (сидящие. — Прим. ред.) под ретроплакатами на голых белых стенах советники (Макрона. — Прим. ред.) вычисляют, что больше всего разозлит немцев, что можно сделать дешевле и какие действия привлекут больше всего внимания", — пишет Bloomberg.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует гостей Парижского форума мира в Париже
14 ноября, 08:00
Запад указал Макрону его место. Виноватой окажется Москва
Предполагаемые меры текущего этапа плана по захвату контроля над Европой выглядят (если верить источникам американских журналистов) следующим образом: приостановить прием новых стран в Евросоюз, ограничить свободное передвижение внутри ЕС и радикально усилить военное сотрудничество внутри Евросоюза. На первый взгляд, все эти действия вполне невинны, но это только на первый взгляд, и не зря действия Макрона сравнивают с "закланием священных коров Европейского союза". Приостановка приема новых членов в ЕС — это не только и не столько политическая дань евроскептикам из Западной и Центральной Европы. В гораздо большей степени это приостановка процесса включения в Евросоюз стран — прямых марионеток США, использующихся для принятия выгодных Вашингтону, а не Парижу решений внутри европейского сообщества.
Макрону не нужно, чтобы у очередных американских сателлитов было право вето при обсуждении внутриевропейских решений, чтобы у них были свои комиссары в Еврокомиссии и свои европарламентарии. С уже находящимися в Евросоюзе американскими сателлитами, такими как Польша, Болгария или Румыния, он, скорее всего, разберется на следующем этапе своей работы. А для начала надо сделать так, чтобы проблема не усугублялась.
Ограничение (пока не очень ясно, насколько жесткое и в какой форме) передвижения внутри Евросоюза — это как раз попытка сделать приятное евроскептикам. Особенно тем французам, немцам, голландцам и другим жителям западноевропейских стран, которые устали конкурировать за рабочие места с условными "польскими сантехниками".
Не по Сеньке шапка
29 июля, 14:15
Не по Сеньке шапка
А самое болезненное предложение Макрона — это "наращивание внутриевропейского военного сотрудничества", которое, во-первых, делает ненужным (в долгосрочной перспективе) существование НАТО в его нынешней форме. А во-вторых, будет способствовать выдавливанию из Евросоюза американских вооруженных сил из-за постепенного создания общеевропейской армии. С учетом того, что НАТО, по признанию его первого генерального секретаря лорда Гастингса Исмэя, было создано, чтобы "держать Советский Союз вне Европы, американцев — внутри Европы, а немцев — в подчиненном положении", действия Макрона выглядят как вызов НАТО и колоссальная проблема для США.
Президент Франции, как он сам заявлял, желает наладить пусть не дружеские, но хотя бы продуктивные отношения с Россией. Он же пытается выдавить из Европы американскую армию, заменив ее на европейскую. И он пытается сделать так, чтобы Европа перестала находиться в подчиненном положении, что, вероятно, стало неприятным сюрпризом для Вашингтона. Вернее, попытку восстановить европейскую независимость они, скорее, ожидали, но от Берлина, а не от Парижа.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите ЕС в Брюсселе
24 октября, 08:00
Макрона обвиняют в предательстве в пользу России
Окончательный развал объединенного западного антироссийского фронта и появление возможности договариваться с Европой отдельно от Вашингтона — это очевидные причины, из-за которых действия французского лидера по большому счету выгодны России. Эти же причины заставляют польского министра иностранных дел намекать, что Франция — это теперь троянский конь России, на что, конечно, стоило бы ответить, что польский министр проецирует собственные комплексы. Ибо скорее можно обвинить Польшу в том, что это она американский троянский конь в Европе. Более того: вспомним откровенные высказывания министра внутренних дел Польши и министра иностранных дел Польши, которые в 2014 году утекли в прессу. Министр внутренних дел Синкевич тогда заявил, что Польши как государства на практике вообще не существует, а министр иностранных дел Сикорски описал отношения по линии Вашингтон — Варшава в столь красочных выражениях с явным эротическим подтекстом, что воспроизвести их на страницах СМИ с дословным цитированием не представляется возможным.
В этом контексте вызывают определенные сомнения возможности польского руководства давать моральные оценки действиям европейских лидеров, которые считают независимость от США ценностью, а не досадным препятствием на пути удовлетворения амбиций Вашингтона.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
12 ноября, 03:58
Швейцарские СМИ сообщили о "подарке" Макрона российским властям
Впрочем, паника и претензии американских экспертов и польских политиков — это не только элементы дипломатического давления на Париж, но и невольное признание того, что определенных успехов Макрон все-таки добивается. При этом не надо думать, что эти отчаянные попытки снять с Европы ярмо американской армии (на содержание которой Трамп постоянно требует выделять сотни миллиардов евро в год, то есть те самые два процента от европейского ВВП) и сшить Евросоюз в настоящую федерацию — это результат наличия у французского лидера каких-то высоких идеалов.
Все объясняется гораздо проще и прагматичнее. Как справедливо заметил один из экспертов Немецкого фонда Маршала, которого Bloomberg привлек к разъяснению французской логики, "Макрон считает, что мы стали свидетелями начала биполярного мира, и он хочет, чтобы Европа была игроком, а не объектом в этой игре".
Чтобы стать субъектом, а не объектом мировой политики нужно как минимум обеспечить себе энергетическую независимость и полноценную архитектуру безопасности, а в европейском случае это все невозможно без России. Именно эта неумолимая логика географии и геополитики, а совсем не превращение в троянского коня приводит Эммануэля Макрона к желанию договориться с Москвой. Пожалуй, такие прагматичные соображения можно считать лучшей базой для субстантивного и продуктивного сотрудничества.
Президент Франции Эммануэль Макрон
19 сентября, 08:00
Макрону угрожают раком и просят отвернуться от Путина
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Эммануэль МакронЕвросоюзВладимир ПутинПольшаФранцияПарижАвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Простите, Наполеон был полководцем, а де Голль - мнимая величина, так, во время 2 МР в изгнании генеральчик. В боевых действиях не участвовал, прятался, а потом пришел на всё готовенькое. Читайте матчасть...
8 декабря, 08:22
ВКВолодя Корнеев
15020011
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