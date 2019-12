Польша спасает Европу: "Франция — троянский конь русских"

Президента Франции обвиняют в том, что он "Наполеон, а не де Голль"; по крайней мере, так решила британская Financial Times , что можно считать довольно серьезным обвинением с учетом исторического контекста англо-французских отношений наполеоновской эпохи. Более сдержанным по форме, но более жестким по содержанию прозвучало обвинение со стороны американского делового агентства Bloomberg , которое когда-то относилось к Макрону с нескрываемыми восторгом и симпатией, а сейчас заявляет о том, что у него есть план по захвату контроля над Европой и этот план вполне может сработать. Самый обидный для Евросоюза и США вариант объяснения действий французского президента изложил министр иностранных дел Польши, по версии которого Франция — это (цитата по The New York Times ) "троянский конь России".