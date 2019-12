Британские журналисты составили идеальный плейлист на Новый год

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Журналисты из издания The Guardian Журналисты из издания The Guardian составили рейтинг из 50 лучших рождественских песен, без которых невозможно представить предстоящие праздники.

Лучшей композицией назвали "All i want for Christmas is you" в исполнении американской певицы Мэрайи Кэри.

Выпущенный в 1994 году, трек стал самым продаваемым рождественским хитом и прочно закрепился в поп-культуре: перед праздниками он звучит во всех супермаркетах, торговых центрах и ярмарках.

Второе место журналисты отдали песне "Fairytale of New York" (1987 год) ирландской фолк-панк-группы The Pogues.

На третьем месте оказалась "Just like Christmas" от американской инди-рок-группы Low. Всего два стиха и куплет, которые повторяются под приглушенную мелодию и звон колокольчиков, — нельзя не запомнить.

В первую десятку включили "Christmas wrapping" группы The Waitresses, "Purple snowflakes", Марвина Гэя, "Christmas card from a hooker in Minneapolis" Тома Уэйтса, "This Christmas" Донни Хатауэя, "Merry Xmas everybody" группы Slade, "I wish it could be Christmas everyday" в исполнении британских рокеров Wizzard и "Christmas" Дарлин Лав.

Не забыли и про хит дуэта Wham! (Джордж Майкл и Эндрю Риджли) "Last Christmas", который в 1984 году стал сенсацией для британской поп-культуры.